Президент Сирии Башар Асад прибыл в Беларусь с официальным визитом

Высокого гостя в Национальном аэропорту «Минск» встречали министр иностранных дел нашей страны Сергей Мартынов, а также представители дипломатического корпуса. У трапа самолета сирийского лидера традиционно чествовали хлебом и солью.

Сразу из аэропорта Башар Асад отправился на встречу с Александром Лукашенко. Президент Беларуси тепло встретил гостя у здания Администрации.

Как отметил во время переговоров Глава нашего государства, Беларусь и Сирия могут значительно продвинуться в политической и торгово-экономической сферах. У республик дружеские отношения, схожие взгляды на миропорядок и сделать можно очень многое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что у нас с вами сложились очень дружеские отношения. В последнее время в наших отношениях мы значительно продвинулись в политической и торгово-экономических сферах. Но это совсем почти ничто по сравнению с тем, что мы можем делать сегодня. Господин Президент, имею в виду, что у нас абсолютно одинаковые взгляды на миропорядок и устройство сегодняшние. Я хочу сказать, что мы очень многое можем с вами сделать.

Я хочу, чтобы Вы в результате этого визита вместе со своими коллегами, министрами, членами правительства познакомились с нашей страной, увидели ее возможности. И все, что Вы захотите, все, что Вам понравится, мы готовы делать в Сирии.

Башар Асад, Президент Сирийской Арабской Республики:

Наши страны имеют очень актуальное и важное местоположение в своем регионе. Мы приехали к вам сегодня, и у нас есть много мыслей, с которыми мы хотим сегодня обменяться с вами. Мы не хотим, чтобы отношения между нашими странами остались только в виде договоренностей на бумагах. Мы хотим, чтобы проекты реализовывались.

Отметим, Глава арабского государства Башар Асад в нашей стране впервые. Белорусский лидер бывал в Сирии дважды: в 1998 и 2003 годах. Итогом встреч стал почти десяток соглашений о сотрудничестве в различных сферах. За последние 10 лет товарооборот между странами вырос почти в 30 раз.

В программе нынешнего двухдневного визита — посещение крупнейших белорусских предприятий. А сирийские бизнесмены, прибывшие вместе с Главой арабского государства, представят свои проекты сотрудничества и займутся поисками экономических партнеров в нашей стране.

Фарук Таха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси:

Мы с оптимизмом смотрим и на увеличение товарооборота, и на возведение совместных объектов в Сирии и Беларуси. Мы приравняем свои отношения к стратегическому партнерству.