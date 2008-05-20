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Президент сегодня встретился с депутатом Палаты представителей Национального собрания Виктором Кучинским

20 мая 2008 14:23
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Глава государства Александр Лукашенко был проинформирован о деятельности парламентария в Кобринском избирательном округе, а также имеющихся в городе и районе проблемах. Речь, в частности, шла о работе "Кобринского инструментального завода "Ситомо", необходимости повышения экономических показателей предприятия. На встрече были обсуждены также проблемные вопросы, связанные с благоустройством Кобрина.

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