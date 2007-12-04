Президент России посетит Беларусь

Об этом Александру Лукашенко сегодня доложил госсекретарь Союзного государства Павел Бородин. Планируется, что 13 декабря пройдет двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В ходе встречи в Минске президенты намерены детально обсудить перспективы принятия Конституционного акта Союзного государства.



По мнению Павла Бородина, нашим странам потребуется переходный период в 7-10 лет, и временная конституция, которая создаст прежде всего не новые должности, а рабочие места для народов Беларуси и России.



14 декабря состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства. На заседании будет рассмотрено 13 вопросов и, прежде всего, проект союзного бюджета на 2008 год. Он вырос на 10 % и составит более 4 миллиардов рублей.



