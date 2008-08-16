Президент России подписал план мирного урегулирования грузино-югоосетинского конфликта

Однако глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что версии мирного плана, подписанные Медведевым и Саакашвили, разные.

В документе президента Грузии полностью отсутствует вводная – она же неотъемлемая часть. Лавров также отметил, что отвод вооруженных сил России из Южной Осетии будет проходить по мере необходимости. Глава МИДа добавил, что Россия будет активно участвовать в международных судах по поддержке исков своих граждан, пострадавших в результате агрессии Грузии против Южной Осетии.

Сейчас в Цхинвали частично восстановлена подача воды и электричества, транслируются три российских канала. В городе работает хлебозавод, три точки питания и два санитарных пункта. А уже завтра врачи начнут амбулаторный приём больных.



