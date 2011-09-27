Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке вице-премьера, министра финансов страны Алексея Кудрина

Решение последовало после крайне жесткой реакции Медведева на высказывания Алексея Кудрина в кулуарах сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, где глава Минфина заявил, что не видит себя в правительстве, которое после президентских выборов может возглавить Дмитрий Медведев.

В частности, по словам Кудрина, он не согласен с проводимой бюджетной политикой, в том числе с предлагаемым существенным ростом расходов на оборону.

На заседании комиссии по модернизации Дмитрий Медведев предложил Алексею Кудрину уйти в отставку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Дисциплину и субординацию в правительстве никто не отменял. Если Вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у Вас есть только один выход, и Вы знаете какой – подать в отставку.

Алексей Кудрин:

Дмитрий Анатольевич, у меня действительно есть с Вами разногласия, но я приму решение в связи с Вашим предложением посоветовавшись с премьер-министром.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Вы можете посоветоваться с кем угодно, и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам.