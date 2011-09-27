Прямой эфир

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке вице-премьера, министра финансов страны Алексея Кудрина

27 сентября 2011 05:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Решение последовало после крайне жесткой реакции Медведева на высказывания Алексея Кудрина в кулуарах сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, где глава Минфина заявил, что не видит себя в правительстве, которое после президентских выборов может возглавить Дмитрий Медведев.

В частности, по словам Кудрина, он не согласен с проводимой бюджетной политикой, в том числе с предлагаемым существенным ростом расходов на оборону.

На заседании комиссии по модернизации Дмитрий Медведев предложил Алексею Кудрину уйти в отставку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:
Дисциплину и субординацию в правительстве никто не отменял. Если Вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у Вас есть только один выход, и Вы знаете какой – подать в отставку.

Алексей Кудрин:
Дмитрий Анатольевич, у меня действительно есть с Вами разногласия, но я приму решение в связи с Вашим предложением посоветовавшись с премьер-министром.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:
Вы можете посоветоваться с кем угодно, и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам.

Другие новости рубрики

Все новости
26 сентября 2011 16:43

В Добруше выдвинута инициатива о преобразовании республиканской организации «Белая Русь» в Партию народного единства

25 сентября 2011 17:52

Почему за пять лет этнических белорусов в Польше стало меньше в 8 раз и как сегодня развивается белорусско-польское сотрудничество

25 сентября 2011 16:44

Как белорусская оппозиция свела президентов Литвы и Грузии?