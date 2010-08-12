Президент Республики Татарстан Рустам Манниханов 12 августа посетит Беларусь

Визит будет недолгим, но насыщенным. Запланировано возложение венков к обелиску Победы, а также встреча с премьер-министром Беларуси. Стороны обсудят ряд экономических вопросов, а затем посетят комплекс «Минск-Арена».Рустам Манниханов уже неоднократно был в Беларуси. Во время прошлых визитов стороны подписали ряд соглашений о торговом сотрудничестве. Основа товарооборота двух стран сегодня - сельхозтехника и нефтепродукты.