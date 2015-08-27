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Президент Республики Беларусь 27 августа сделал ряд кадровых назначений

27 августа 2015 16:35
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 августа произвел ряд кадровых назначений. Постоянным представителем нашей страны при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве стал Юрий Амбразевич.

Глава государства помимо этого согласовал назначение Дмитрия Калечица заместителем председателя правления Нацбанка, Игоря Поршнева – генеральным директором «Национальной киностудии «Беларусьфильм», Григория Ловшенко - ректором Белорусской государственной академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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