Президент против инициативы некоторых учителей «избавить школы от сбора металлолома, макулатуры, других добрых дел»

Новости Беларуси. Талант и способности у детей открывать нужно как можно раньше. Об этом 24 декабря заявил Александр Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике в рамках республиканской акции «Наши дети». Ведь каждый может сделать что-то полезное для своей страны.

Коснулся глава государства и темы реформирования системы образования. В частности, введения пятидневной учебной недели.

По словам президента, в шестой школьный день детям нужно заниматься любимыми полезными делами – спортом и трудами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не думайте, что вы еще школьники и слишком молоды для больших дел. Помните: большие победы, большие дела складываются из маленьких достижений. Уже сегодня вы можете принимать участие в интеллектуальных, творческих или спортивных состязаниях, субботниках и самых разных проектах, которые проводятся в ваших школах.

Вы знаете, я совсем недавно предметно занялся нашей школой, хотя сам начинал учителем. Думаю, посмотрю, что же делается в нашей школе, и возьму самые хорошие предложения из этой школы, чтобы дальше развивать наше образование. И вот взрослые, наверное, и ваши учителя предлагают: «Слушайте, давайте избавим школы от сбора металлолома, макулатуры, каких-то еще добрых дел». И я вспоминаю свое детство, школьные годы и думаю: «Как объединить людей на хорошее дело?» Ведь это же был сбор макулатуры, сбор металлолома, и мы за это никогда не получали денег, но мы всегда соревновались для того, чтобы сделать нашу родину богаче. И вот эти взрослые предложения, и даже ваших учителей, я никак не пойму и принять, естественно, не могу. Надо больше конкретных добрых дел, которые будут приносить пользу государству, предприятиям, коллективам, вашим родителям, а значит и вам.

Опять же, ваши учителя, может быть, и родители предлагают. Вы знаете, что в свое время я ввел пятидневную учебную неделю. Суббота и воскресенье так или иначе у нас выходной, в школе. Предлагают вернуться к шести дням. Надо в субботу не отдыхать, а заниматься любимым делом. В школу можно прийти на спортивные состязания, соревнования, на уроки, в конце концов, труда, чтобы сделать какие-то поделки, скамейку, тумбочку смастерить и так далее. Чтобы людям было интересно, детям было интересно. А учиться надо напряженно пять дней: математика, русский, белорусский. А уж в субботу надо заниматься любимым делом: спортом и трудами. А в воскресенье уже хорошо отдыхать.

На праздник приглашены около 2,5 тысяч детей со всех регионов. Это ребята оставшиеся, без попечения родителей, дети-сироты, воспитанники домов-интернатов, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

От всех детей – подарки главе государства. Это картина «Зимнее утро» и оригинальное панно, которое символизирует народный обряд «Каляды».

За почти два десятилетия благотворительная акция «Наши дети» успела стать традиционной. Как правило, проходит она с середины декабря по январь. И главная елка страны является ее кульминацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.