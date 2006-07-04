Президент призвал офицеров быть достойными доверия народа

Беларусь и впредь будет совершенствовать созданную систему противодействия существующим вызовам и угрозам, всесторонне развивать военную организацию государства. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на приеме выпускников командно-штабного факультета Военной академии Беларуси и военных учебных заведений России.

Мир вокруг стабильно развивающейся Беларуси, к сожалению, не становится безопаснее, подчеркнул Александр Лукашенко. <Международную обстановку накаляют вспыхивающие в разных уголках планеты локальные конфликты, возросшая активность террористических организаций>, - отметил он. При этом глава государства заявил о том, что Беларусь неукоснительно соблюдает международные договоренности, отвергая войну как инструмент внешней политики, и выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.

В Беларуси в последние годы осуществлены фундаментальные преобразования военной организации государства, созданы необходимые условия для ее устойчивого функционирования. Президент констатировал, что заметно укрепилась обороноспособность страны, боевая готовность соединений и частей Вооруженных Сил, пограничных и внутренних войск. Более надежными стали охрана государственной границы, общественная безопасность, защита населения от чрезвычайных ситуаций. Как подчеркнул Александр Лукашенко, воинские соединения и части пополняются новой военной техникой и вооружением. По словам главы государства, заметно повысилось качество подготовки органов управления и войск в целом. Немаловажно и то, что авторитет защитника отечества в обществе растет год от года, а военная служба вновь стала престижной и почетной. <Сегодня наша цель - превзойти достигнутый уровень за счет рационального использования накопленного потенциала, качества и профессионализма в работе>, - заявил Президент.

На офицеров ложится основная ответственность за проведение в жизнь идеологии белорусского государства и поддержание высокого морального духа в воинских коллективах. В то же время офицеры в ответе перед государством за жизнь и здоровье своих подчиненных. Офицерам предстоит максимально использовать полученные знания, умения, навыки и опыт для защиты Отечества. <Впереди у вас ответственная и напряженная служба, которая потребует от каждого высочайшей организованности и полной самоотдачи>, - отметил Александр Лукашенко.

Президент высказал надежду, что выпускники военных вузов, которых с нетерпением ждут в органах управления и воинских частях, внесут новое и передовое в процессы повышения боевой и мобилизационной готовности, обучения и воспитания военнослужащих. Александр Лукашенко подчеркнул: <Белорусский народ верит в вас и рассчитывает на вашу энергию и профессионализм. Всегда будьте достойны этого доверия>.