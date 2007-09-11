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Президент присвоил очередные воинские звания

11 сентября 2007 17:39
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Очередные воинские звания присвоены 11 сентября некоторым высшим должностным лицам страны. Соответствующие указы подписал глава государства.

Председателю Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь полковнику Игорю Рачковскому Президент Александр Лукашенко присвоил воинское звание генерал-майора. В должности руководителя Госкомитета погранвойск Игорь Рачковский находится с апреля этого года, до этого он являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий пограничных войск.

Подполковнику Андрею Втюрину, начальнику Службы безопасности Президента Республики Беларусь присвоено очередное воинское звание полковник. Андрей Втюрин назначен руководителем службы безопасности Президента страны в июле нынешнего года, до этого он занимал должность начальника управления личной охраны этой же структуры.

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