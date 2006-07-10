Президент потребовал усилить борьбу с коррупцией

Александр Лукашенко принял с докладом Генерального прокурора Петра Миклашевича. Петр Миклашевич доложил главе государства о результатах борьбы с коррупцией в текущем году.

Вместе с другими правоохранительными органами прокуратурой осуществлен ряд скоординированных комплексных, организационных и практических мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с проявлениями коррупции.

Значительная работа проделана органами прокуратуры по расследованию уголовных дел о коррупционных преступлениях, возмещению причиненного материального вреда. Так, в первом полугодии 2006 года зарегистрировано около двух тысяч преступлений коррупционной направленности и выявлено 857 лиц их совершивших. Сумма возмещенного ущерба составила около Br 4 млрд.

Принятые предупредительно-профилактические меры позволили сохранить положительную тенденцию сокращения количества коррупционных проявлений. Уменьшилось число выявленных хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями на 21,4%, присвоения либо растраты - на 12,8% и фактов взяточничества - на 17,5%.

В мае текущего года в Минске проведено заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ. Достигнутые договоренности в значительной мере будут способствовать повышению эффективности международного взаимодействия по противодействию коррупции.

Генеральный прокурор доложил о разработке комплекса организационно-кадровых мер по реализации положений Закона Республики Беларусь <О борьбе с коррупцией>, одобренного Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь в июне 2006 года. Так, прокуратурой дополнительно усилено специальное подразделение по борьбе с коррупцией в государственных органах.

Глава государства потребовал не ослаблять усилий по противодействию коррупции и поднять борьбу с этим видом преступлений на еще более высокий уровень.

Отмечено, что предпринятые правоохранительными органами меры позволили снизить по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество тяжких и особо тяжких преступлений на 11%, в том числе на 19,1% - разбоев, на 16,5% - грабежей и на 22,4% - преступлений, связанных с наркотиками. Сократилось количество преступлений среди несовершеннолетних. В целом по республике удалось добиться стабилизации криминогенной обстановки, сообщает пресс-служба Президента.

Президент страны потребовал от правоохранительных органов, чтобы активность в борьбе с преступностью по всем направлениям не ослабевала. Граждане Беларуси должны чувствовать защищенность своего имущества, здоровья и жизни, подчеркнул Александр Лукашенко.