Президент потребовал обеспечить нерушимость стержня вертикали власти - сверху донизу

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усовершенствовать работу органов местного управления в решении проблем жизнеобеспечения населения.

Выступая сегодня на совещании, посвященном этим вопросам, глава государства отметил, что наиболее слабым звеном в системе исполнительной власти являются сельские исполкомы. Наибольшее количество жалоб и обоснованных нареканий вызывают именно недостатки в работе местной власти. Александр Лукашенко назвал этот фактор тревожным явлением.

В настоящее время в стране работают 1 тыс. 385 сельских, 67 поселковых и 13 городских исполнительных комитетов районного подчинения. По мнению Президента, это большие силы. Они должны проводить государственный курс на селе и в небольших городах, решать на местах проблемы граждан, реально влиять на качество их жизни и настроение. На практике же сельские исполкомы оказались наиболее слабым звеном в системе исполнительной власти.

Глава государства потребовал: совершенствуя работу органов местного управления, обеспечить нерушимость стержня вертикали власти. Ведь первичный уровень - сельские и поселковые исполкомы - это в своём роде фундамент вертикали власти. Он должен быть не только устойчивым и дееспособным, но и максимально приближенным к конкретному человеку, способным решать его проблемы. "Главным в обсуждении вопросов повышения роли органов власти первичного уровня должна быть нерушимость стержня вертикали власти сверху донизу", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, местные органы власти - это государственные органы власти, и все здесь должно быть четко и понятно.

Много вопросов у главы государства вызвали обязанности и права руководителей сельских исполкомов. Оказалось, некоторые аспекты их работы нормативно не урегулированы. Особенно явно это проявилось, когда по поручению Президента Комитет государственного контроля провел проверку деятельности местных органов власти в Шкловском районе и других районах Могилевской области в конце прошлого года. Как подчеркнул глава государства, тогда были вскрыты серьезные недостатки и просчеты в работе сельских и районных исполкомов, которые типичны для всех регионов республики. "Как оказалось, многие вопросы по организации работы руководителей сельских исполкомов вообще нормативно не урегулированы, или же урегулированы слабо. Нигде конкретно не оговорены их функциональные обязанности и права, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Райисполком не имеет юридически закрепленной возможности влиять на решение кадровых вопросов на этом уровне. Связано это с тем, что, по сути, должность председателя исполкома первичного звена является выборной: он наделяется соответствующими полномочиями с момента его избрания председателем Совета депутатов".

Совершенствования требует и экономическое обеспечение работы органов власти первичного звена.

Ответственность за состояние дел в населённых пунктах лежит на руководителях сельских и поселковых советов. И именно Положение о председателе сельского, поселкового, городского исполнительного комитета должно стать одним из важных шагов, направленных на повышение роли органов власти в решении повседневных проблем людей. Нормы этого Положения также рассмотрены сегодня на совещании у главы государства.