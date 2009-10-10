Президент Польши подписал Лиссабонский договор о реформе руководящих структур ЕС

На церемонии в Варшаве присутствовали глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, другие руководители Евросоюза, иностранные дипломаты.Ранее президент Лех Качиньский заявлял, что подпишет Лиссабонское соглашение только после Ирландии. В этой стране избиратели полтора года назад на референдуме высказались против принятия соглашения. А сейчас ирландцы дали зеленый свет договору. Единственной страной ЕС, где процесс ратификации документа еще не завершен, осталась Чехия.