Президент поблагодарил белорусских детей за то, что они приняли детишек из Украины в свою добрую семью

Новости Беларуси. Большой благотворительный праздник объединил сегодня, 24 декабря, во Дворце Республики 2,5 тысячи детей. Главная елка страны собрала ребят из многодетных семей, детей-сирот, победителей творческих олимпиад. Одним словом тех, кому в эти дни хочется уделить чуть больше внимания, чем обычно. По традиции новогоднее настроение с детьми разделил Александр Лукашенко.

Праздник, который дети ждут весь год. Время чудес и исполнения желаний. Для многих ребят побывать на главной елке страны было заветной мечтой. У девчонок и вовсе ощущения как на балу. Самый популярный костюм на празднике — принцесса. Вот и Биата, совсем юная, но уже профессиональная модель. Выбрала яркое платье. Под стать настроению.

Биата Кабирова:

Чтоб выглядеть, как настоящая принцесса, надо выбирать, что ты любишь. И когда тебе нравится, что ты надеваешь, ты выглядишь радостнее и красивее намного.

Пока девочки мерились коронами, мальчишки отличались более сдержанным дресс-кодом. У мушкетера Михаила новогоднее желание такое же благородное, как и его образ.

Михаил Вертинский:

Я хотел бы пожелать счастья, здоровья, чтобы их забрали родители из детдома, чтобы хорошо отметили Новый год. И всем счастья.

Как настоящие мушкетеры, правда не один за всех, а все в один голос, делится эмоциями и эта троица друзей. На елку попали за хорошую учебу.

Огни главной новогодней елки страны зажглись сегодня почти для 2,5 тысяч ребят со всех уголков Беларуси. Среди них ребята из многодетных семей, воспитанники кадетских училищ и юные дарования — победители олимпиад, спортивных соревнований и музыкальных конкурсов. А также те, кому особенно не хватает внимания в эти предпраздничные дни — дети-сироты. Уже не первый год приезжают и ученики белорусских школ в Риге и Вильнюсе. Особая атмосфера праздника здесь дарит самое главное — веру в чудеса.

Руслан Асланов, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Детское Евровидение-2015»:

Конечно же, я верю в новогодние чудеса, атмосфера здесь очень праздничная, все улыбаются, все очень доброжелательные, очень приятно находиться здесь.

Прежде чем все гости окунулись в атмосферу волшебной сказки, ребят поздравил Президент. Александр Лукашенко каждый год не пропускает главный детский праздник.

Александр Лукашенко:

Ваши улыбки, ваше замечательное настроение наполняют атмосферу того, нашего вот этого прекрасного зала волшебством и, конечно же, ожиданием сказки. Ведь вы – будущее нашей страны. В вас воплощаются самые светлые мечты и надежды не только родителей, но всей нашей Беларуси. Замечательно, что у нас, в Беларуси, рождается с каждым годом все больше и больше детишек. Значит, мы можем верить, что нашу Родину ждет счастливое завтра. Каждый раз, встречаясь с вами, ребята, да и со взрослыми, я говорю: наше главное достояние – это мир, который мы сберегли. А настоящее богатство – это трудолюбивые и добрые белорусские люди. Эти качества особенно ярко проявляются в ответственные моменты истории. Так было и в уходящем году. К сожалению, не везде тихо и спокойно. Мир, спокойствие все больше разрушаются в каждой точке нашей планеты. Я очень рад, что наш белорусский народ приютил много детишек, особенно из Украины, где сегодня неспокойно. А вам я благодарен за то, что вы их приняли в свою добрую семью, окружили заботой наших детишек из Украины, и они себя чувствуют здесь еще лучше, чем у себя дома. Это здорово, это соответствует лучшим чертам белорусского народа. И вы их приобретаете.

Белорусское радушие, гостеприимство, любовь к своей стране и стремление прийти на помощь ближним заложены в национальной культуре. Каждое поколение вносит свой бесценный вклад в ее сокровищницу, это предстоит делать и вам, дорогие друзья.

Каждый из ребят в зале Дворца Республики уже вносит свою лепту в будущее страны — отличной учебой, успешными выступлениями в спорте или на сцене. В свою очередь государство сделает все для развития этих способностей, чтобы юные дарования чувствовали себя нужными, пообещал Президент.

Александр Лукашенко:

Выросли по-настоящему образованными и культурными людьми, приумножали национальные богатства, делали мир добрее и прекраснее. Я очень рад, что в той красоте и чистоте, которые присуще нашей Беларуси, есть большая доля вашего труда. Без вас вряд ли было бы у нас столько много ухоженных мест, красивых парков и очень много хороших добрых мест для отдыха ваших родителей, наших гостей и для вас.

Мы договорились, что предстоящее пятилетие мы посвятим прежде всего охране и защите нашей природы.

Я очень (как мне рассказывали до этого праздника), что здесь, в этом зале, очень много детей, которые занимаются творчеством и уже о себе заявили во весь голос. И не только на просторах нашей Беларуси.

Рядом с вами ваши наставники. Я хочу также воспользоваться случаем и поблагодарить всех ваших наставников, моих добрых друзей за то доброе, что они делают, воспитывая всех нас, особенно вас, будущих граждан нашей страны. Среди вас выдающие спортсмены, среди вас победители и призеры творческих и интеллектуальных состязаний. Я всех вас поздравляю с этими достижениями. Мы сделаем все для того, чтобы ваш дар, ваш разум, ваши способности не исчезли, не пропали даром.

Какой Новый год без сюрпризов? Каждый год организаторы главной елки готовят эксклюзивные представления. В 2015 году порадовали необычным сценарием, световыми эффектами и модными ремиксами.

Мюзикл «Виртуальный Новый год» на злободневную тему. У каждого ребенка компьютеры, планшеты и смартфоны. Вот и герои сказки увлекли в мир технологий и Интернета. Деду Морозу предстояло победить вредоносные вирусы.

В подарок для главы государства ребята подготовили сувениры, сделанные своими руками, а сами с неподдельным восторгом получили увесистые сладкие подарки. Внутри нашли еще и полезные сувениры — современные флешки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Главную елку страны — уже традиционно называют кульминацией акции «Наши дети». В эти предновогодние дни марафон добрых дел по всей стране продолжается. Ведь праздник должен быть у всех. А сегодня гости унесут с собой не только сладкие подарки, но и незабываемые впечатления.