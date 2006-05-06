Президент определил стратегические направления работы правительства

Много чиновников и ощущение легкого волнения и ожидания. В резиденции главы государства с утра собралось все руководство страны, чтобы услышать и увидеть новые лица белорусского правительства, узнать имена тех, кому были доверены новые должностные портфели.Президент Александр Лукашенко поздравил новых людей в правительстве с назначением на высокие должности и вкратце рассказал, в чем суть преобразований в структуре правительства. Понадобилось сокращение лишних и дублирующих ведомств. Из 47 органов госуправления осталось 39. Трехступенчатая система управления заменена на двухступенчатую. Это вкратце. Гораздо дольше - о задачах и целях для новых и прежних должностных лиц и для возглавляемых ими министерств и ведомств.

За 5 лет надо сделать больше, чем за предыдущие 10. Инновации при этом должны стать основой развития экономики. Эти требования - к премьер-министру Сергею Сидорскому и его замам. От обновленного правительства Президент ждет немало: более эффективного и динамичного развития экономики и кардинального улучшения качества жизни людей. Александр Лукашенко вновь озвучивает лозунг пятилетки: <Государство для народа>. Это требование Президента из тех, которые должны быть выполнены неукоснительно. <Настолько просто организовали правительство, настолько просто из него и выйти. Работайте. Свято место пусто не бывает. Мое требование: отдача и разумная целенаправленная работа>, - подчеркнул белорусский лидер.

Свежие и земные идеи - вот что теперь требуется от высших должностных лиц страны. Президент приглашает приходить к нему с новыми и разумными предложениями. Больше всего, говорит Александр Лукашенко, его волнует экономический блок. Перед главой Минфина стоит задача жестко контролировать потоки финансовых средств. Министру иностранных дел - заняться расширением белорусского экспорта...

В блоке экономических вопросов - регулирование цен на социально значимые товары и упрощение налоговой системы. А также развитие малого и среднего предпринимательства. Для сферы социальной Президент тоже ставит задачи. В торговле с 1 июля все импортные товары - только в сопровождении документов, подтверждающих их качество.

Проблем на селе много, говорит Президент, обращаясь к членам правительства. И тут же озвучивает свое видение их решения. Есть пожелания по улучшению работы и к руководителям крупнейших концернов: <Белгоспищепрома>, <Беллегпрома> и <Белбиофарма>. Отрасли разные, проблемы - общие. Нерентабельность.

За полтора часа Президент Александр Лукашенко успел обратиться почти ко всем высшим должностным лицам. Стратегические направления были определены ещё до этого. Сегодняшний разговор с обновленным правительством был предметным и адресным. Просто, каждый должен заниматься своим делом, заметил глава государства, завершая свое вступительное слово.