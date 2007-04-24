Президент обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу

24 апреля Президент Александр Лукашенко в соответствии с Конституцией по сложившейся традиции обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Послание будет оглашено на совместном заседании Палаты Представителей и Совета Республики Национального Собрания. На него приглашены высшие должностные лица, члены Правительства, руководители органов госуправления, важнейших предприятий страны, банков, общественных объединений, ведущих вузов, представители дипломатического корпуса и средств массовой информации.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Наталья Авдеева предположила, что в выступлении Александра Лукашенко будет озвучен серьезный программный документ, содержащий анализ внешней и внутренней политики. Наталья Авдеева считает также, что Президент выскажет свою точку зрения по поводу российского вектора, поскольку Союзное государство - это не пустое слово. И этот вектор наверняка будет развиваться и в дальнейшем. Беларусь по-прежнему будет стремиться к конструктивному диалогу с Россией, - добавила депутат.

В обращении Президента к народу так же будет присутствовать тема демографической ситуации в стране. Государство будет предпринимать и в дальнейшем шаги по поддержке молодежи и молодой семьи, - сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лариса Кузнецова.

Прямая трансляция ежегодного обращения Президента белорусскому народу и Национальному собранию страны начнется в 12.00 по национальным телеканалам страны.