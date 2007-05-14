Президент обозначил приоритеты в работе Комитета госконтроля

Комитетом госконтроля Беларуси в этом году возвращено в доход государства более 22 миллиардов рублей. О результатах работы за четыре месяца Президенту Александру Лукашенко доложил сегодня руководитель ведомства Зенон Ломать.

Глава государства подчеркнул, что Комитет должен выходить на более высокий уровень и усилить контроль за использованием бюджетных средств в деятельности министерств, ведомств и особенно правоохранительных органов. Затронуты также вопросы, каксающиеся реального сектора экономики. В частности, Президент поручил разобраться с реализацией продукции цементных заводов.

Глава государства дал согласие и на проведение проверки деятельности Государственного таможенного Комитета. Это не вызвано чрезвычайными обстоятельствами, однако, повод для разговора есть. В целом в ближайшее время Комитет госконтроля намерен сосредоточить внимание на проблемах обеспечения эффективного использования госимущества. Прежде всего, в вопросах сдачи в аренду помещений.