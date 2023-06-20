Президент о санкциях: «Мы как-то с Россией вместе объединились, и видите: и Россия не рухнула, и мы не рухнули»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы потихоньку, потихоньку – не нагнетаем ситуацию даже в эти санкционные времена. Мы как-то с Россией вместе объединились, и видите: и Россия не рухнула, и мы не рухнули. Мы наконец-то вернулись к своим технологиям. Пусть где-то чуть-чуть поотстали, но, как я говорю, все летает, все взрывается, что надо. Это наши технологии. Поэтому давайте это терять не будем. Ничего вы за пределами нашего пространства не найдете. Даже если этот конфликт закончится в Украине, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать, назову его общий план, не прогноз, а общий план наших действий, прежде всего в экономике. Этот план должен всех нас объединить, сплотить. Мы должны определить, что мы можем у себя произвести (можем практически все, процентов 90), но надо выработать такой общий план. И чтобы в этом плане каждый видел себя. Если вы не согласны, то, я думаю, мы не далеки с президентом России, чтобы на двоих сделать этот план.

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