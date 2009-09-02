Президент Молдовы уходит в отставку

Действующий президент Молдовы Владимир Воронин официально подтвердил, что он уходит с занимаемой должности главы государства работать в парламент простым депутатом.

Владимир Воронин отметил, что как председатель Партии коммунистов Молдовы не собирается в критический для страны и возглавляемой им партии час оставаться в довольно сомнительном и двусмысленном положении исполняющего обязанности президента. По словам Владимира Воронина, у него нет ни нравственных, ни политических оснований для того, чтобы просто формально исполнять эту высокую государственную функцию. «Я решительно не принимаю того пути, по которому хотят повести страну. А потому я перехожу в парламент в качестве рядового депутата для того, чтобы быть рядом с партией и фракцией», - подчеркнул он.



Пост президента Молдовы Владимир Воронин занимал два четырехлетних срока подряд и по Конституции не мог баллотироваться на третий срок. Он оставался действующим главой государства до настоящего времени, поскольку после парламентских выборов от 5 апреля 2009 года парламент Молдовы не смог в отведенные сроки с двух попыток избрать нового главу государства и был распущен, сообщает БЕЛТА.