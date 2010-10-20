Президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Беларусь на автомобиле

Александр Лукашенко поблагодарил Грибаускайте за выполненное обещание приехать с визитом. База для переговоров хорошая, заметил глава белорусского государства. И предложил развивать сотрудничество, особенно в сфере энергетики. В следующем году Беларусь и Литва могут достичь миллиардного товарооборота. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с Президентом Литовской Республики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с Вами обсудим весь спектр наших отношений. Прежде всего, торгово-экономические. Что касается политики, то я хотел бы затронуть вопрос сотрудничества в Восточном партнерстве, выслушать ваше мнение. В каком направлении оно будет развиваться или не будет. Будет ли находится в таком же замороженном состоянии.

Я думаю, что у нас хорошая база для переговоров. По сравнению с прошлым годом, уровень товарооборота растет. Я думаю, в следующем году будем реально выходить на товарооборот в миллиард долларов. Это очень хорошая база и хорошие перспективы для сотрудничества, особенно для энергетики. Мы с вами в неблагоприятных условиях находимся, поэтому нам надо думать, как обеспечивать свои страны на годы и в этом плане. У нас этот вопрос сродни существованию суверенитета и независимости нашего государства. Мы очень много можем решить, договорившись с балтийским странами. Нам хотелось бы, чтобы мы договорились с Литвой. Все-таки, традиции у нас большие.

В ответ Даля Грибаускайте заявила, что Литва заинтересована в улучшении двусторонних отношений. Они должны развиваться интенсивнее. Литва готова защищать интересы Беларуси в Евросоюзе настолько, насколько этого захочет сама Беларусь. Президент Грибаускайте напомнила, что ее страна в ближайшее время будет председательствовать в ОБСЕ.

Даля Грибаускайте, президент Литовской Республики:

Мы хотим помочь Беларуси быть более открытой и признанной в Европе. Поэтому этот многосторонний элемент будет присутствовать в наших разговорах. Литва заинтересована в экономических отношениях, в наших общих энергетических проектах.

Даля Грибаускайте прибыла в Беларусь на автомобиле.

Между столицами двух государств чуть более 200 километров. Вильнюс – самая близкая по расстоянию столица для Беларуси из стран Евросоюза.

Кортеж главы прибалтийского государства пересек пункт пропуска «Каменный лог» на литовско-белорусской границе сегодня утром. Госпожу Грибаускайте встречала представительная делегация.