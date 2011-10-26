Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о Евразийском союзе на страницах газеты «Известия»

Сделал он это вслед за российским премьером Владимиром Путиным и главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Казахстан рассматривает Евразийский Союз как мегапроект, открытый для широкого взаимодействия. В том числе, и с ЕС. Ни о какой реставрации СССР речь не идет, написал Назарбаев на страницах российского издания. Он озвучил принципы, на которых, по его мнению, может базироваться «евразийство».

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Я предлагал строить интеграцию, прежде всего, на основе экономического прагматизма. Экономические интересы, а не абстрактные геополитические идеи и лозунги – главный двигатель интеграционных процессов.

Я всегда был и остаюсь сторонником добровольности интеграции.

Евразийский союз я изначально видел как объединение государств на основе принципов равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности государственных границ.

С 1 января 2012 года начинается практический этап создания Единого экономического пространства. В перспективе сложатся единые транспортные, энергетические и информационные системы.

ЕЭП станет прочной основой для перехода к более высокой ступени интеграции – Евразийскому экономическому союзу. Это будет мощное объединение. Совокупный ВВП трех стран составляет почти $2 трлн, промышленный потенциал оценивается в $600 млрд, объем выпуска продукции сельского хозяйства – порядка $112 млрд, а общий потребительский рынок – более 165 млн человек.

Казахстанский лидер внес свои предложения в повестку дня строительства нового союза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он предложил оперативно разработать и принять совместную Программу евразийской инновационно-технологической кооперации. Она может быть рассчитана на 10-15 лет.

Ермухамет Ертысбаев, советник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам, доктор политических наук:

Евразийский союз, который станет мостом, соединяющим Европу и Азию, имеет громадные перспективы. Поэтому в статье в газете «Известия» Назарбаев показывает преимущества этого союза, принципы добровольного вхождения в этот союз. Он особенно акцентируем внимание на том, что ни о каком возрождении бывшего Советского Союза, какой-то империи речи быть не может.

Основа и стержень статьи Назарбаева – это полный экономический прагматизм.



Николай Сергеев, политолог:

Инициатором интеграционных процессов на постсоветском пространстве выступил наш президент. Главное то, что для наших людей, для граждан Республики Беларусь, как и для граждан России, Казахстана – это огромный позитив, это паритетное основание. Общие экономические условия.

Кто из наших граждан будет отказываться, чтобы была свобода передвижения, что можно будет поехать в Россию, Казахстан, Киргизию и открыть какое-то свое дело, например. Многие очень хотели бы приехать в Беларусь.

Николай Щекин, кандидат философских наук:

Каждый высказывает свое видение этой проблемы, что является очень важным, потому что и Беларусь, и Россия, и Казахстан сейчас стоят на важнейшем этапе, когда Таможенный союз уже работает, в преддверии – Единое экономическое пространство, а Евразийский союз – это уже следующий шаг. Обнадеживает, что каждый из лидеров высказал свое мнение, и мнение именно взаимодополняющее.

Лукашенко ответил на статью Путина о Евразийском союзе своей статьей