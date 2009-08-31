Президент Казахстана едет в Беларусь

Беларусь и Казахстан прорабатывают возможность визита в Минск казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Василий Гапеев подчеркнул, что визит может состояться в четвертом квартале этого года. «В настоящее время идет согласование сроков приезда президента Казахстана в Беларусь», - сказал он.



Гапеев отметил, что «сейчас мы находимся в преддверии начала работы Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, который позволит еще больше сблизить наши страны». По словам посла, тогда Беларусь и Казахстан смогут более интенсивно наращивать взаимный товарооборот, и в перспективе этот показатель может приблизиться к $1-3 млрд.