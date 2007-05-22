Президент Ирана считает Беларусь своим вторым домом

Продолжается официальный визит в Беларусь президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада.

22 мая в резиденции "Заславль" глава иранского государства провёл переговоры с председателем Палаты представителей белорусского парламента Владимиром Коноплевым. Президент Ирана, приветствуя спикера, отметил, что Беларусь для него стала вторым домом. В свою очередь Владимир Коноплев подчеркнул, что между парламентами двух стран сложились добрые отношения.

В Национальном собрании Беларуси и Собрании Исламского совета Ирана сформированы рабочие группы по сотрудничеству между парламентами. В нашей стране она начала работать в 1997 году, в парламенте Ирана - в 2001 году. В 2002 году - в Минске был подписан Меморандум о межпарламентском сотрудничестве.

Сегодня иранский гость посещает национальную библиотеку Беларуси. По случаю завершения визита здесь состоится торжественный завтрак от имени Александра Лукашенко, после чего официальная иранская делегация во главе с иранским президентом Ахмадинежадом направится в Национальный аэропорт Минск.