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Президент Ирана посетил Национальную библиотеку Беларуси

22 мая 2007 10:33
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Белорусский и иранский президенты подтвердили взаимную заинтересованность в расширении связей во время неформальной встречи в Национальной библиотеке.

Перед завтраком для Махмуда Ахмадинежада была организована обзорная экскурсия по интеллектуальной сокровищнице страны. Президент Ирана посетил читальные залы, где ему была продемонстрирована работа с электронным каталогом. 

В музее старинной книги зарубежному гостю представили редкие издания. Президент Ирана оставил запись в книге почетных гостей. А затем с высоты смотровой площадки Национальной библиотеки полюбовался красотой Минска. Александр Лукашенко тепло приветствовал гостя в холле библиотеки. Затем состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между экспортным гарантийным фондом Ирана и страховой компанией "Белэксимгарант". Документ будет способствовать взаимному продвижению товаров. Национальная библиотека Беларуси также подписала меморандум с иранскими коллегами.

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