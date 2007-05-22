Президент Ирана посетил Национальную библиотеку Беларуси

Белорусский и иранский президенты подтвердили взаимную заинтересованность в расширении связей во время неформальной встречи в Национальной библиотеке.

Перед завтраком для Махмуда Ахмадинежада была организована обзорная экскурсия по интеллектуальной сокровищнице страны. Президент Ирана посетил читальные залы, где ему была продемонстрирована работа с электронным каталогом.

В музее старинной книги зарубежному гостю представили редкие издания. Президент Ирана оставил запись в книге почетных гостей. А затем с высоты смотровой площадки Национальной библиотеки полюбовался красотой Минска. Александр Лукашенко тепло приветствовал гостя в холле библиотеки. Затем состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между экспортным гарантийным фондом Ирана и страховой компанией "Белэксимгарант". Документ будет способствовать взаимному продвижению товаров. Национальная библиотека Беларуси также подписала меморандум с иранскими коллегами.