Президент Грузии ушел в отставку

Это связано с его участием в предвыборной кампании, а по грузинским законам, совмещать должность главы государства и участие в президентских выборах запрещено. В соответствии с Конституцией, полномочия Михаил Саакашвили с сегодняшнего дня временно перешли к спикеру парламента Нино Бурджанадзе. Также парламент страны утвердил дату досрочных выборов президента. Голосование назначено на 5 января 2008 года. О своем намерении участвовать в борьбе за пост главы государства заявили восемь человек