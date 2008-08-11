Президент Грузии подписал документ о прекращении грузинской стороной огня

Это произошло в присутствии глав МИД Франции и Финляндии. Ожидается, что сегодня документ доставят в Москву. Минувшей же ночью в Цхинвали снова слышалась стрельба. В результате три миротворца погибли, более 20-ти человек ранены. Это произошло вопреки заявлениям Тбилиси об отводе грузинских войск от Цхинвали. Сейчас город полностью освобожден от военных подразделений Грузии. И ночью в Цхинвали пришла первая колонна гуманитарной помощи.