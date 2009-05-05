Президент: "Двойные стандарты - это от головотяпства европейских чиновников"

Выдержки из интервью Александра Лукашенко информагентству «Рейтер». Журналисты поинтересовались предложениями белорусского государства на предстоящий саммит в Праге, национальной антикризисной стратегией, а также перспективами развития диалога с оппозицией.

По итогу первого квартала рост ВВП - всего полтора процента, в прошлом году он был пять-шесть. В основном, причиной ситуации стало снижение экспорта и сокращение спроса. Это актуально сейчас для многих стран мира. И хотя на некоторых предприятиях есть проблемы с неполным рабочим днём, не так, как хотелось, растёт заработная плата. Беларуси удаётся держаться на плаву и сохранять производство, не допуская роста безработицы.



- Я считаю, что выход из этого у нас по-прежнему лежит в диверсификации внешней торговли. Ведь мы практически половину продаем вам, Европейскому союзу, половину продаем России. Ну, а что остальные рынки? На них приходится менее 10% нашего товарооборота. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому мы начали уходить на другие рынки. И небезуспешно. Наша продукция качественная, а по цене вы нам не конкуренты - западная продукция в 2, 3, а то и в 5 раз дороже, чем белорусская. Это наше преимущество, и мы пытаемся использовать этот фактор. Мы идем в Латинскую Америку (в разы увеличили товарооборот не только с Венесуэлой, но и с Бразилией, Уругваем, другими государствами). Мы идем в Северную Америку, в том числе в США (активно пытаемся сотрудничать с ними в сфере экономики), не говоря уже об Азии и, особенно, об Африке, - сообщил Президент.

Отвечая на вопрос о перспективах Союзного строительства с Россией, Президент подчеркнул, если фундамент равноправия положен в основу, этот союз разовьётся настолько, сколько захотят этого народы двух стран. Пока придти к этому не удалось, хотя фактически русские и белорусы не чувствуют, что живут в разных государствах. Создана хорошая нормативная база в образовании, здравоохранении, экономике и других сферах. Вместе с тем есть и проблемы.

- Российская Федерация излишне занимается протекционистскими мерами, фактически блокируя поставку товаров из республик бывшего Советского Союза, в том числе из Беларуси, на российский рынок под различными предлогами…. Мы в очень тесных дружеских и договорно-правовых отношениях с Российской Федерацией. Мы подписали с Россией договор о союзном строительстве и ни на йоту не отойдем от этого договора, даже если у России сохраняются некоторые тенденции отхода от тех соглашений, которые мы подписали. Например, Россия вышла из договора о равных условиях хозяйствования для субъектов стран. Если мы строим Союзное государство, то какая разница между предприятиями России и Беларуси? Не должно быть никакой. Здесь должно быть свободное перемещение товаров, услуг, капитала. И цены должны формироваться в зависимости от спроса и предложения. Россия вышла из этого договора, отошла от принципов равновеликих цен для наших предприятий. Это подрывает основы союзного строительства. У нас бестаможенное пространство, а Россия ввела на нефть таможенную пошлину. Это, конечно, не способствует нашему большему единству….Я думаю, что Российской Федерации надо было занимать более взвешенную и аккуратную позицию в отношении экономики Беларуси. Если у нас плохие отношения в экономике, то не надо рассчитывать, что в политике, обороне и других вопросах у нас будут отношения лучше, - рассказал Президент.

Президент Александр Лукашенко не считает участие в «Восточном партнёрстве» альтернативой сотрудничеству с Россией. Глава государства это особо подчеркнул накануне в интервью журналистам агентства «Рейтер». Участие в этой европейской инициативе позволит Беларуси лишь сбалансировать внешнюю политику.

Если кто-то задумает сделать «Восточное партнёрство» антироссийским, обязательно проиграет.

К тому же в некоторые документы, которые разрабатываются для саммита, наше государство предложило включить Россию.

- Беларусь интересует прежде всего «прагматичная, практическая часть», - считает Президент. - Мы очень многое можем предложить европейцам, начиная от вопросов миграции, до поставок, транзита энергоресурсов из Российской Федерации. Только грузов проходит через нашу страну до 100 миллионов тонн. Мы центр Европы и это исторически так сложилось. Мы также заинтересованы в сотрудничестве с ЕС. Половина товарооборота находится там. Это первая встреча европейцев в рамках «Восточного партнерства», и предложения уже находятся в самом содержании этой инициативы. Поэтому нужно не столько что-то новое предлагать, сколько обсудить саму идею «Восточного партнерства». «Если мы находимся между Востоком и Западом, на перекрестке этих путей, вы на моем месте какую бы политику проводили? Мы вынуждены проводить многовекторную внешнюю политику. Беларуси есть чему научиться и у стран Ближнего Востока, скандинавских стран, стран Средиземного моря и других…Поэтому вряд ли стоит меня упрекать в том, что я пытаюсь сбалансировать векторы внешней политики ради того, чтобы нормально складывалась внутренняя ситуация внутри нашего государства, чтобы она сохранялась такой, какой она есть.

Что касается европейского вектора, Беларусь может когда-то и станет членом ЕС. Пока этими категориями мы не мыслим, подчеркнул Президент. Для нас важно, чтобы и европейцы чувствовали себя в Беларуси, как дома. И Запад уже понял бесперспективность политики изоляции нашего Государства.

Александр Лукашенко порекомендовал европейцам меньше слушать белорусскую оппозицию.

-Эти 12 шагов здесь родились, это не ваши 12 условий. Это здесь написали и передали туда не большего ума люди, которые рекомендовали руководителям ЕС использовать это в отношениях с Беларусью….Это настолько наивные и неприемлемые предложения для нас, что просто смешно…Эти предложения здесь сформировали те люди, которые не хотели нормализации отношений Беларуси с ЕС. Мы знаем об этих предложениях - сломать выборное законодательство, сломать законодательство о СМИ, все сломать, распустить и так далее…Почему вы не требуете от России сломать законодательство, ведь оно у них еще жестче. Почему вы исходите из двойных стандартов?...Если бы мы имели такие ресурсы как Россия или Казахстан, то и к нам бы по-другому относились….Разве можно так относиться к России, когда она тебе поставляет энергоресурсы….Двойные стандарты - это от головотяпства европейских чиновников. Если бы они думали перед тем как принимать решение, были ответственными, то они бы такие решения не приняли…Наша модель политического, общественного устройства нравиться белорусам, она хорошо себя зарекомендовала….У нас нормальное законодательство, не думаю что оно хуже, чем в какой-то стране ЕС….Нас упрекают, что мы где-то жестко поступаем с демонстрантами- правонарушителями. Но за мою жизнь «диктатор Лукашенко» ни разу не применил слезоточивый газ и водометы. А в демократической Европе мы периодически это наблюдаем