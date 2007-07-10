Президент Беларуси заявляет об активизации диалога с Францией

Александр Лукашенко рассчитывает на развитие отношений с этой страной, в частности, в энергетической сфере. Глава государства подчеркнул это во время сегодняшнего интервью французской газете "Монд".

Официальный Минск действительно будет вести серьезный, солидный диалог, как это было примерно 7-10 лет тому назад, - заявил Александр Лукашенко.

Интервью длилось около двух с половиной часов. Замредактора газеты "Монд" задал 47 вопросов белорусскому Президенту. Кристоф Шатло интересовался позицией Александра Лукашенко относительно различных процессов, происходящих в мировой политике и экономике. Часть вопросов касалась взаимоотношений Беларуси с Россией.

Кристоф Шатло - 44-летний французский журналист. В газете "Монд" когда-то он начинал рядовым корреспондентом, теперь замглавного редактора. Его интерес - Центральная и Восточная Европа. О взаимоотношениях Европейскоого Союза и Беларуси, собственно и начал свое интервью с Александром Лукашенко.

Вопросы с подтекстом, провокационные и иногда подчеркнуто недружелюбные. Его материалы о Беларуси всегда отличались жесткостью и критичностью. Сам себя Кристоф Шатло к друзьям Беларуси не относит. Газета "Монд", которую он представляет, - влиятельное ежедневное общественно-политическое издание Франции. Основанная в 1944 году, сегодня она является лидером по тиражу и опережает такие крупные французские газеты, как "Фигаро" и "Либерасьон".

Кристоф Шатло интересовался позицией Александра Лукашенко относительно различных процессов, происходящих в мировой политике и экономике. Часть вопросов касались взаимоотношений Беларуси с Россией. Особенно часто всплывала тема энергетического конфликта. Глава государства подчеркнул, что отводит энергетическому сотрудничеству главное место в диалоге Беларуси с Евросоюзом.

Расширение НАТО и размещение элементов ПРО на территории Польши и Чехии - отношение Александра Лукашенко к происходящим процессам тоже интересовали французского журналиста. Президент считает, что это вопрос безопасности европейцев, а не Беларуси.

