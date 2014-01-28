Президент Беларуси: Я в ближайшее время разберусь - кто стоит за этими супер-, гипермаркетами

Новости Беларуси. Финансовое состояние системы потребкооперации должно кардинально улучшиться. Такое мнение высказал президент на совещании по кооперативной торговле. Эта сфера призвана обеспечить всем необходимым сельских жителей, а также помочь в ведении подсобных хозяйств. Таким образом пользователями потребкооперации является как минимум четверть населения страны.

Потребкооперация зародилась более 100 лет назад. По сути, это была первая массовая и народная торговая сеть. Но в последнее время Белкоопсоюз заметно сдает позиции. Уже 5 лет идут преобразования и эксперименты в отрасли. Там накопились проблемы, которые сказываются на людях.

Эта была инициатива президента - сохранить торгово-производственную сеть, которая занимается продажей, заготовкой, переработкой продукции и оказывает услуги населению. Но Александр Лукашенко настаивает на том, что работать потребкооперация должна эффективно.

Работа Белкоопсоюза уже неоднократно критиковалась. Около года назад на большом собрании были обозначены недоработки, которые надо устранять. Глава государства отметил, что сегодня в этой системе четыре из пяти предприятий низкорентабельные. Наладить работу и вывести Белкоопсоюз из финансовой ямы у прежнего руководства не получилось. Месяц назад был назначен новый председатель правления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Назначая нового председателя Белкоопсоюза, мы договорились, что по прошествии небольшого промежутка времени он вместе со своими союзниками, соратниками и подчиненными представит нам то, как он будет дальше работать, как будет функционировать система Белкоопсоюза и что будет предпринято, как принято можно сейчас говорить, нынешней командой по совершенствованию деятельности Белкоопсоюза и выводу его из финансовой ямы, в которой он находился и находится со времен его создания, по всей видимости. По крайней мере, то, что я наблюдаю последние 40 лет, наверное, вы тоже со мной согласитесь, Белкоопсоюз у нас никогда не блистал. И когда ему были представлены приличные возможности на этом поле, за это время практически ничего не было сделано. Поэтому мы договорились, что товарищ Иванов сегодня представит свое видение развития Белкоопсоюза, конечно же, совместно с Правительством и губернаторами тоже.

Та ситуация, которая сложилась в Белкоопсоюзе, и то, как работает Белкоопсоюз, недопустимо!

Потребкооперация в Беларуси делает десятую часть розничного товарооборота. Две трети их торговых точек расположены на селе. Многие — заведомо убыточные. Но порой для населенных пунктов это не просто магазин, а настоящий общественный центр. С таким социальным грузом трудно выдерживать конкуренцию с частными точками и торговыми сетями. Плохо сказывается и «неразворотливость» кадров.

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского Союза потребительских обществ:

Рентабельность составляет всего 0,7%. При этом годовой объем выручки превышает 3 миллиарда долларов. Потребкооперация обсулуживает 3,5 миллиона человек нашей страны, обеспечивает работой свыше 80 000 человек.

Новый глава Белкоопсоюза говорит о преобразованиях в отрасли. Так, в ближайшее время будут открыты 55 крупных торговых объектов и 90 магазинов шаговой доступности. Намерены создать единого оптового оператора, увеличить заготовку ягод и грибов. Приведут в порядок овощехранилища, модернизируют 4 десятка своих производственных площадок, завершат организацию торговли в автомагазинах. Реформы ждут и управленцев. Хотят пойти по пути укрупнения местных потребительских обществ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Перспектива магазинов потребкооперации на селе будет связана с агрогородками: в каждом должна быть мощная торговая точка.

Сегодня важна даже не рентабельность - 10% или 8%. Пусть будет 8%, но людям чтобы было удобнее.

Председседателям облисполкомов мы голову свернем на бок или назад завернем за сельское хозяйство (Мясникович доложит по итогам работы группы) и за торговлю. Вот это их святое!

Мы убедились - для частника главное прибыль, чем больше, тем лучше. Он пойдет туда, где больше прибыль, а нам-то людей надо обеспечить. Треть населения! Основа страны - крестьяне.

1 год вам на оптимизацию. Все, что не надо вам - передайте председателям райисполкомов, но обеспечьте по перечню все необходимое. В каждом магазине должен быть перечень необходимых товаров на видном месте, не в журнале.

Магазины потребкооперации не выдерживают конкуренции с частниками по цене товаров. Импортные точно будут дороже! Один из способов снижения предлагает губернатор Гомельщины Владимир Дворник, облпотребсоюз которого сработал лучше остальных: рассмотреть возможность централизованных закупок таких товаров.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:

Если у нас будет много операторов (по критическому импорту), то мы хорошую цену никогда не будем иметь.

Александр Лукашенко:

Обратите внимание на посредников. Скоро возьмемся за них. Вопрос вам будет - почему вы отечественное купили через посредников? Отечественные, и не только, товары вы должны покупать напрямую.

Тут же затронули тему работы с отечественной промышленностью. Все не так просто. Имея нас складах запасы, легпром неохотно дает товар на реализацию, зная что «быстрых» денег не будет. Ведь действует отсрочка платежей. Есть вопросы и по заготовке. То цена не устраивает, то заготовители не до всех добираются. А тут еще есть вопрос и со справками на выращенную продукцию.

Александр Лукашенко:

Причем здесь справки! Не дай Бог, это останется!

Госконтроль констатирует, что доля потребкооперации в розничном товарообороте постепенно снижается. Материальная база устарела, да и некачественных товаров хватает. Глава ведомства предлагает кооперации не бояться сбросить убыточный «балласт» и ориентирует на так называемый «эксклюзив» (домашнего изготовления, либо такими продуктами, как мясо без пищевых добавок и стабилизаторов, сок прямого отжима без консервантов, минеральная вода и так далее).

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля республики Беларусь:

Следует смелее отказываться от убыточных торговых точек и переходить на выездное обслуживание населения через автомагазины, не сдавая свои позиции торговым сетям. Пора уходить от торговли только предметами первой необходимости.

Это был обстоятельный разговор. Несколько часов губернаторы и менеджеры белорусской потребкооперации обсуждали, что нужно еще сделать в отрасли. Глава Брестского региона Константин Сумар предложил не строить в погоне за модой гипермаркеты, отказываясь от магазинов шаговой доступности.

Константин Сумар:

Нам надо строить магазины пошаговой доступности, они очень экономически эффективные.

Александр Лукашенко:

Я уже предупреждал губернаторов и, особенно, мэра Минска: за каждый гипер-, супермаркет ответишь головой, если будут уничтожены магазины шаговой доступности. У нас уже таких сетей достаточно. И надо соблюдать какое-то процентное соотношение, в противном случае мы попадем в такую кабалу к ним, они окажутся неуправляемыми настолько, что мы будем полностью от них зависимыми. Поэтому все должно быть в пропорции. Я еще раз повторяю: там, где надо построить этот магазин - гипер-, супер- - стройте, но где в ущерб....! Мы поняли, что без маленьких магазинчиков нельзя.

Я в ближайшее время разберусь: кто в Минске, а, может быть, в областях, стоит за этими супер-, гипермаркетами! У меня такое подозрение, что сюда пришли богатенькие «континенты» и «пятые элементы» с России и через наших жуликов и крутых людей-бизнесменов построили эти сети. И мы попадаем в зависимость к чужому дяде. Неизвестно, как они себя на рынке поведут. Но самое главное - кто отсюда имеет выгоду большую.

Завершая разбор работы Белкоопоюза, президент поручил новой команде вывести всю отрасль на достойный уровень. Александр Лукашенко подчеркнул, что пришло время детально разобраться с торговлей в Беларуси, к которой есть вопросы.

В ходе разговора каждый из участников совещания высказал свое мнение о вопросе. Представители Правительства, губернаторы, руководители на местах сошлись во мнении, что отрасли необходимы структурные реформы. Финансовые проблемы напрямую связаны с низким уровнем продаж. Президент отметил, как важно избегать посредников в такой торговле и в принципе уделять внимание именно реализации.

Александр Лукашенко:

Нам надо серьезнейшим образом взяться за торговлю и изучить те процессы, которые происходят в торговле. И насколько это возможно, не во вред, конечно, самой торговли и другим рыночным тенденциям в этой связи, нам надо принимать какие-то решения. Может, это и будет закон. А, может быть, еще после закона и подзаконный акт или до него. Но по торговле: нам надо серьезно ею заняться. Тогда бы решился вопрос с крупными сетями и эти полки-прилавки, и импорт, где выкладывают и дают какие-то скидки за какие-то деньги. То есть мы уже увидели ряд недостатков в сфере торговли. Как в строительстве, создав группу эту, мы выработали некий, вроде бы, приемлемый алгоритм действий. Так или нет? Может быть, нам подойти после сельского хозяйство, коммуналки и к торговле или параллельно изучить этот вопрос. И принять какие-то решения.