Президент Беларуси встретился с представителями отечественной и зарубежной научной общественности

Ключ к решению многих проблем, стоящих перед человечеством - в объединении усилий белорусских и зарубежных ученых.

Об этом заявил сегодня Глава белорусского государства встречаясь с представителями отечественной и зарубежной научной общественности. В день празднования 80-летия Национальной академии наук Беларуси, который в этом году совместили и с Днём белорусской науки, в Минске за круглым столом собрались ведущие учёные из 20 стран мира.

Такого большого форума в мире во времена финансового кризиса, пожалуй ещё не было. Отрадно, что о проблемах современной науки и потребности объединить усилия, говорят сегодня именно в Беларуси. За круглым столом в Минске – светила мировой науки. Это, пожалуй, лучшее признание заслуг наших учёных и свидетельство международного авторитета. Ученые Академии только в ушедшем году создали свыше 260 передовых производственных технологий.

Наука в Беларуси – это составляющее государственности. Поэтому появление сегодня в зале Национальной библиотеки Президента Александра Лукашенко – не случайность. В нашей стране наука - это ещё и мощная интеллектуальная индустрия, которая развивается с прицелом на практику.

Стимулирование труда, президентские стипендии и персональные надбавки в последние годы науку омолодили. Повышается и эффективность научной деятельности. И сегодня, по мнению белорусского лидера, разработки в сфере солнечной энергетики и космических технологий - важнейшие направления развития. Президент также выразил убежденность, что ключ к решению многих проблем, стоящих сегодня перед человечеством - в объединении усилий белорусских и зарубежных ученых.

Сегодня же Глава государства вручил и госнаграды ученым из России, Украины и Китая. Их удостоились наш земляк, лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук Жорес Алферов, президент национальной академии наук Украины Борис Патон, директор института катализа Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон и президент академии наук китайской провинции Шаньдун – Ли Хайцзян. Александр Лукашенко выразил им глубокую признательность за особую роль в развитии сотрудничества с белорусской наукой.

Вручив награды, Глава государства пообщался с учёными уже в неформальной обстановке. Вопросов от гостей было мало, скорее желание высказать своё мнение о белорусской науке, о ситуации в мире и о том, как, объединив усилия, справиться с финансовым кризисом. Говоря об Академии наук Президент подчеркнул, что Беларусь поддерживает проекты, востребованные экономикой. Мы всегда делали упор на интеллект нации и трудолюбие людей.

В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что хотелось бы большего от деятельности ученых. В частности, динамики и своевременных ответов на вызовы современности. Так до сих пор никто не определил ни глубину кризиса, ни его последствия, ни сроки. Ровно, как и не смог его предвидеть. Наука должна быть здесь активнее. Что же касается Беларуси, то страна должна предложить мировому сообществу тот продукт, без которого люди в мире не обойдутся. И здесь также многократно возрастает роль ученых.

Кстати белорусскую модель развития одобряют сегодня многие. Некоторые наработки, к примеру, используются и в США. И Президент сегодня подчеркнул, что наша страна всегда жила исключительно за счет своих ресурсов, трудолюбия, и модели, которую выработала.

В заключение встречи Александр Лукашенко поздравил всех с праздником и пожелал дальнейших успехов.

