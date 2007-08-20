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Президент Беларуси встретился с министром общественной безопасности Вьетнама

20 августа 2007 10:35
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Высокий уровень белорусско-вьетнамских отношений отмечает Президент Александр Лукашенко.

20 августа Глава государства встретился с  министром общественной безопасности Вьетнама генералом Ле Хонг Анем. Наше сотрудничество развивается очень динамично, отметил Александр Лукашенко. Большие планы на активизацию отношений Минск и Ханой возлагает на предстоящий визит белорусского лидера в эту страну.

На встрече с Президентом речь шла не только о безопасности, но и в целом об взаимоотношениях двух стран. Беларусь и Вьетнам партнеры по Движению неприсоединения - еще один фактор, который объединяет две страны, становится основой взаимодействия на международной арене.

Экономический аспект двусторонней связи. Александр Лукашенко, в разговоре о товарообороте, говорит - "мизер", что сразу характеризует нынешние объемы взаимной торговли. Вьетнамский рынок для многих отечественных предприятий является традиционным. Товарооборот между двумя государствами постоянно растет, так только в прошлом году он составил почти 50 миллионов долларов.

Белорусский автомобильный завод и объединение "Интеграл" уже несколько десятков лет поставляют свою продукцию в эту страну.  Минский тракторный завод также расширяет свое присутствие во Вьетнаме. В прошлом году в Ханой отправлено 402 трактора на общую сумму более трех миллионов долларов. Доля белорусских машин на рынке этой страны более 50%. Уже в ближайшем будущем на МТЗ планируют увеличить поставки до 1000 тракторов и выйти на рынки других государств Юго-Восточной Азии.        

Говоря непосредственно о безопасности двух государств Президент Беларуси отметил очень активное сотрудничество по этой линии. Вьетнамский гость так же доволен сотрудничеством правоохранительных ведомств двух стран. 

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