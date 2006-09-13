Президент Беларуси встретился с министром обороны Китая Цао Ганчуанем

Беларусь удовлетворена сотрудничеством с Китаем, в частности в военно-технической сфере. Об этом заявил 13 сентября Президент страны Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Китая Цао Ганчуанем.

Глава государства дал высокую оценку уровню взаимоотношений с КНР, особо подчеркнув в этом роль военно-технического взаимодействия. Наше сотрудничество носит стратегический характер, и в этом большая заслуга военных.



Между Беларусью и Китаем в настоящее время заключено более 210 соглашений и контрактов по военно-техническому направлению, 190 из которых реализовано. "Это огромный объем и хорошие перспективы", - отметил глава государства.

В ходе встречи белорусский лидер также отметил общие позиции двух стран на международной арене, подчеркнув при этом, что Беларусь и КНР придерживаются единых критериев в оценке событий и ситуаций в мире.

После завершения переговоров Александр Лукашенко вручил министру обороны Китая орден Дружбы народов. Цао Ганчуань удостоен этой высокой награды за большой личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами.