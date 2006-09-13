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Президент Беларуси встретился с министром обороны Китая Цао Ганчуанем

13 сентября 2006 14:20
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Беларусь удовлетворена сотрудничеством с Китаем, в частности в военно-технической сфере. Об этом заявил 13 сентября Президент страны Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Китая Цао Ганчуанем.

Глава государства дал высокую оценку уровню  взаимоотношений  с КНР,   особо   подчеркнув   в  этом  роль   военно-технического взаимодействия. Наше сотрудничество   носит  стратегический характер, и в этом  большая  заслуга   военных.

Между Беларусью и Китаем в настоящее время заключено более 210 соглашений и контрактов по военно-техническому направлению, 190 из которых реализовано. "Это огромный объем и хорошие перспективы", - отметил глава государства.

В ходе встречи белорусский лидер также отметил общие позиции двух стран на международной арене, подчеркнув при этом, что Беларусь и КНР придерживаются единых критериев в оценке событий и ситуаций в мире. 

После завершения переговоров  Александр Лукашенко вручил министру обороны Китая орден Дружбы народов.  Цао Ганчуань удостоен этой высокой награды за большой личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами.

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