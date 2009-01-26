Президент Беларуси вручил дипломы и аттестаты научным и научно-педагогическим работникам

"Курс на инновации. Именно так должна решать отечественная наука задачи по импортозамещению", – заявил Александр Лукашенко.

Государство не может вкладывать средства в бесплодное теоретизирование и разработку надуманных тем. Наука должна работать на страну и, как любая другая отрасль хозяйства, создавать качественный, конкурентоспособный интеллектуальный продукт – подчеркнул Президент. Поэтому от интеллектуальной элиты ждут деловых предложений, заинтересованного участия в работе по последовательной модернизации экономики страны.

Торжественное церемония вручения Президентом дипломов доктора наук и аттестатов профессора белорусским ученым – уже хорошая традиция. Уже много времени государство поддерживает научную элиту на самом высоком уровне. Следит, чтобы эта элита не "утекла" за рубеж, могла спокойно работать, передавала знания молодому поколению.

В прошлом году ученую степень доктора наук присвоили 53 соискателям. Кандидатами наук стали 568. В их числе 21 иностранец из 10 государств. Президент в свое время давал поручение ужесточить требования к получению таких званий. Поэтому сегодня здесь находятся лучшие из лучших.

Не секрет, то, что в реализации инновационного курса развития Беларуси, научные разработки должны сыграть не последнюю роль. В своей речи учеными Президент сделал на этом акцент. Наука должна работать на страну и, как любая другая отрасль хозяйства, создавать качественный, конкурентоспособный интеллектуальный продукт. Поэтому от интеллектуальной элиты ждут деловых предложений, заинтересованного участия в работе по последовательной модернизации экономики страны.

Наука должна и может сыграть более значимую роль в экономике страны. Новые технологии выходят из научных лабораторий. Однако государство не должно вкладывать средства на бесплодное теоретизирование. Необходима четкая привязка к производству, промышленности, – отраслям, которые работают на отечественную экономику.

Положительные примеры есть и за ними далеко ходить не нужно. Так сегодня, Президент отметил доктора технических наук Сергея Авакова. При его участии освоено производство сверхсовременного оборудования для производства интегральных микросхем. Оно не только удачно задействовано в Беларуси, но и экспортируется в Россию, Китай, Тайвань, Южную Корею. Аналоги выпускают только в США, Японии и некоторых странах ЕС. Экономический эффект, только за счет экономии валюты уже превысил 6 миллионов долларов.

Немаловажно, что за последнее время в науку идет белорусская молодежь. Среди них много перспективных исследователей. Они уже успели добиться заметных успехов в медицине, сельскохозяйственной науке и сфере технологий. Увеличивается год от года и доля кандидатов и докторов наук в вузах областных городов.

Глава государства особо отметил, что все, кому сегодня вручаются дипломы доктора наук и аттестаты профессора, причастны к разработке актуальных направлений современной науки, неразрывно связанных с решением важнейших задач социального и экономического развития страны. А результаты их исследований востребованы жизнью. Впрочем не только на родине, но и за рубежом. Разработки Олега Дворникова используют в осциллографах, ядерной электронике, в экспериментальных лабораториях США и Швейцарии.

Диплом доктора наук сегодня получили также архитекторы, историки, врачи, экономисты, учителя, аграрии. Более десятка ученых стали профессорами. Отступая от протокола, Президент, еще раз обратился к теме требований, предъявляемых к соискателям высоких ученых степеней.

По окончании глава государства еще раз поздравил интеллектуальную элиту с успехами, которые уже достигнуты. Но главное, пожалуй, есть все основания считать, что эти достижения не последние. Государство делает ставку на инновации. Поэтому особые надежды возлагает на науку.