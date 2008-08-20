Президент Беларуси в Сочи встретился с руководителями Южной Осетии и Абхазии

Александр Лукашенко высказал двум президентам непризнанных республик свое мнение относительно конфликта.

Глава нашего государства считает, что Россия действовала в соответствии с решением, утвержденным всеми главами государств СНГ, включая Грузию. Президент Беларуси подчеркнул, что не россияне создали этот конфликт – это была проблема Грузии, это был спор народов. Общение Александра Лукашенко с Эдуардом Кокойты и Сергеем Багапшем состоялось по инициативе абхазской и южноосетинской сторон.

2 президента непризнанных республик, воспользовавшись личной встречей с Александром Лукашенко, поблагодарили Беларусь и руководство Беларуси за поддержку и соболезнования, высказанные пострадавшему в этом конфликте народу. Главы Южной Осетии и Абхазии в ходе беседы проинформировали Александра Лукашенко о том, как развивался конфликт, и как к нему готовилась Грузия. В частности, сообщили об участии в боевых действиях наемников, в том числе и из некоторых стран СНГ. Они попросили Президента Беларуси вынести обсуждение ситуации в Южной Осетии и Абхазии на ближайшее заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России.

По итогам встречи с главами Южной Осетии и Абхазии Президент дал поручение – направить в эти регионы группу белорусских специалистов. Им предстоит на местах подробно ознакомиться с ситуацией и определить, какую именно гуманитарную помощь необходимо еще сюда направить.

