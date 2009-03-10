Президент Беларуси утвердил замысел оперативно-стратегического учения "Запад-2009"

Оно пройдет осенью. Ожидается, что предстоящее учение станет самым масштабным по привлекаемым силам и средствам из состава совместной белорусско-российской группировки войск.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь выходит на новый уровень практического взаимодействия с Россией в военной сфере. При этом президент отметил, что наша страна проводит миролюбивую внешнюю политику и ни одно государство не рассматривает в качестве противника.

Крупные военные учения, в которых задействую все виды войск, в Беларуси проводят регулярно. Как минимум, один раз в два года. Предстоящей осенью – "Запад-2009" – также из разряда масштабных. Его уже сегодня называют новым этапом в обеспечении безопасности Беларуси и Союзного государства.

Эти маневры станут самыми большими в истории совместной подготовки войск двух государств. Три года назад их предварили белорусско-российские учения "Щит Союза". Теперь полученный опыт, а также новые договоренности в сфере общей системы противовоздушной обороны и региональной группировки войск закрепят и отработают на военных полигонах.

Играть мускулами или бряцать оружием никто не собирается. У подобных военных учений только одна цель – оборонительная. В данном случае речь идет о защите своих рубежей и союзного государства. Этого требует складывающаяся в мире обстановка. Президент, дополнительно акцентировал внимание на том, что Беларусь не видит противника ни в одном государстве.

Кстати, именно военной стратегией и внимательностью к складывающейся международной обстановке и сильна современная армия Беларуси. В новейшей истории Беларуси все учения, а проходят они ежегодно, начиная с 2001-го, каждое акцентируется на своей сфере. "Неман", "Березина", "Чистое небо", "Щит отечества", "Осень-2008" продемонстрировали оборонный потенциал страны, доказав, что белорусская армия полностью восстановилась после распада союза. В прошлом году разработали два новых документа, определяющих главные принципы военной политики. Это концепция строительства и развития вооруженных сил до 20 года, а также план обороны страны. Готовили их, основываясь из оборонных потребностей Беларуси и современной международной обстановки.

В случае с предстоящими "Запад-2009", можно провести аналогию с советским учениями "Запад-81". Самыми мощными в истории белорусского военного округа. Но если тогда речь шла о противостоянии натовскому блоку, то на этот раз военные отработают ликвидацию локального конфликта. Основная цель – улучшение взаимодействия в региональной группировке войск Беларуси и России. В частности, в рамках существующей Единой системы ПВО Союзного государства. В учениях примут участие до 13 тысяч военных, разные виды войск, вооружений и техники.

В ходе доклада министра обороны Президент вспомнил и о финансовой стороне вопроса. Во-первых, необходимо обеспечить высокое качество в отработке всех аспектов маневров, но средства необходимо расходовать рационально. По окончании Александр Лукашенко утвердил план замысла оперативно-стратегического учения "Запад-2009". Первые маневры военные начнут уже в сентябре. Но главная фаза учений намечена на октябрь.