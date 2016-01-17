Президент Беларуси утвердил решение на охрану госграницы в 2016 году

Новости Беларуси. Беларусь всегда трепетно относилась к охране государственной границы: статус транзитного государства обязывает. Да и вообще, западный рубеж – это не только белорусско-польская и белорусско-литовская разделительная линия, это еще и внешняя граница Союзного государства, а теперь еще и Евразийского союза. Однако новые обстоятельства диктуют и новые требования к охране рубежей. На неделе об этом говорили у президента. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит.

Одной подписью президент утвердил решение на охрану госграницы. Вроде бы процедура ежегодная и формальная, но за ней – безопасность и в прямом смысле слова, и в экономическом. Белорусская граница по структуре уникальна: на востоке – прозрачная, по остальному периметру – меры безопасности экстра-класса. Здесь каждый метр территории буквально нашпигован датчиками, видеокамерами и фотоловушками.

Владислав Паршуто, инспектор пограничной заставы «Бенякони», Лидского пограничного отряда:

Вот фотографии, которые были сняты на границе. А вот видео. В ночное время видимость камер такая же, как и днём, потому что наши камеры оснащены инфракрасными лучами.

Участок, подотчетный Лидскому погранотряду, один из самых защищённых. За последнее десятилетие, можно сказать, стал опытным полигоном для технических новинок. Сейсмические датчики с филигранной точностью распознают гостя нейтральной полосы.

Александр Кононович, начальник пограничной заставы «Бенякони», Лидского пограничного отряда:

Если идёт человек, он срабатывает на человека, если это машина, то он показывает, что это машина, если животное, соответственно – животное.

Новые методы работы тестируют не только пограничники, но и нарушители. Так что дежурные группы надо постоянно держать в тонусе. Президент посоветовал уделить этому вопросу самое пристальное внимание.

Александр Лукашенко:

Нам надо простые варианты отрабатывать в том числе на границе и для Вооруженных Сил. Неожиданно подняли вертолет, «нарушили» государственную границу. Пограничники как сработали? Как это было, опять же, в советские времена. Запустили какого-то «нарушителя» границ, типичного, в пунктах пропуска с какими-то документами. То есть надо проверять бдительность пограничников.

За прошлый год только на этой погранзаставе задержали 680 нарушителей, плюс пополнили госказну на 7 миллиардов рублей. Да и в целом на границах Беларуси нарушений стало больше на 22%. Значит, пограничники стали действовать эффективнее. Так ли это и сточки зрения экономики, выяснит специальная группа.

Александр Лукашенко:

Нам надо создать группу специалистов, чтобы они не смотрели в рот премьер-министру, а смотрели на интересы государства. Изучить вопрос, все ли сделано по моим поручениям по охране экономических интересов на границе. Пошлины, разрешения, тарифное, нетарифное регулирование. Чтобы защитить собственный рынок. Я уже это не единожды говорил.

Беларусь – транзитное государство. Экспорт, пошлины и налоги, которые взимаются на рубежах, идут в копилку бюджета. Ни одна страна не может обойтись и без импорта. Что и в каких объемах завозить, кто этим занимается и какие пределы считать разумными?

Александр Лукашенко:

Заполонили импортом. Понятно, наш народ же: висит импорт, в три раза дороже, мы хотим шмотку импортную носить и так далее. Но народ должен понимать, что импортная шмотка – это не только деньги большие из их кармана, но это отсутствие работы у себя, мы работаем на чужого дядю за границей. Это народ должен понимать. Но прежде, чем народ будет это понимать, мы должны это сделать. Конечно, тут надо и активизировать собственную промышленность (швейную, прочую), чтобы они на соответствующий уровень выходили. Они это могут делать. Частники, индивидуальные предприниматели, которые шьют, делают вещи не хуже импортных, но на порядок дешевле. Поэтому в эту сторону надо поворачивать всех, особенно в связи с разной болтовней вокруг ИПэшников в связи с тем, что с первого января закончились их медовые годы и надо работать в равных условиях с соответствующими документами.

Актуальная задача – определиться с позицией Беларуси в связи с изменением правил торговли между Украиной, ЕС и Россией.

Александр Лукашенко:

Мы опять оказались между молотом и наковальней, между этими двумя крупными игроками экономическими. Когда зашла речь, я сказал, что мы от Украины закрываться не будем. Что значит закрыть Украину, границу? Это потерять 5-6 миллиардов долларов товарооборота. Мы на это пойти не можем. Да Россия нас об этом и не просит. Но Россия хочет, и это правильно, хочет видеть, чтобы этот процесс был прозрачным.

В 2016 году традиционное совещание происходит на фоне принципиально новых внешних факторов. Это и проблема беженцев в соседней Европе, и рост террористической активности. Пограничная безопасность сейчас тема номер один во многих странах. Свою политику в этом направлении корректируют даже в ЕС, где формально рубежей не существует. Самое время задуматься о новом уровне международного сотрудничества и сообща решать проблемы.

Александр Лукашенко:

Мы сейчас смотрим на то, как захлебнулась Европа от потока мигрантов – богатая, организованная, казалось бы, Европа захлебнулась. Но мы не должны, сложив руки, сидеть и думать, что нас это не касается. Это ведь за забором у нас. Не дай бог, уважаемые генералы, вы допустите такую ситуацию в Беларуси. Конечно, ее не будет, но в этом отношении вы должны работать. Мы ни в коем случае не должны работать таким образом, что к нам хлынет этот поток. Все у нас должно регулироваться.

О противодействии нелегальной миграции, наркотрафику, торговле людьми Беларусь постоянно говорит с международных трибун. И показывает на своем примере, как можно эффективно противостоять этим вызовам в современных условиях.

Александр Лукашенко:

Мы должны четко понимать, что только от наших взвешенных и последовательных мер зависит, насколько гарантированно стране удастся не попасть в водоворот нелегальной миграции, контрабанды товаров, оружия, наркотиков, наплыва разного рода боевиков и других криминальных лиц. А также не пострадать от лобового столкновения экономик.

В обзоре, который мне предоставляют каждое утро, я вижу, что там некоторые так называемые смелые люди, воевавшие в Донбассе, боевики и прочие позируют уже в Минске с оружием на фоне наших символов. Наше отношение к воякам так называемым, которые в Украине с той или иной стороны воевали, вы знаете. Поэтому разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ.

С другой стороны, люди, которые живут в приграничных районах, зачастую очень тесно связаны с соседними государствами. Историческим, родственным контактам препятствовать нельзя. Поиск золотой середины и баланса, который устроил бы всех, сейчас главная задача.