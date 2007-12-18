Президент Беларуси утвердил параметры социально-экономического развития на 2008 год

Президент Беларуси утвердил своим указом важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2008 год. Они направлены на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения.

Так, базовый параметр роста ВВП установлен на уровне 108-109%.

Это соответствует заданию программы социально-экономического развития страны до 2010 года. Однако для выполнения задачи главы государства по мобилизации экономики страны правительство совместно с Национальным банком должно разработать комплекс дополнительных мер для достижения в будущем году более высоких темпов роста ВВП - на уровне 110-111%.

Кроме этого, определены следующие важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2008 год:

инвестиции в основной капитал возрастут на 15-17%, производство всего спектра потребительских товаров - на 9-10%. Предполагается такой же уровень роста реальных денежных доходов населения.

Кроме того, согласно прогнозу, в следующем году, снизится энергоемкость ВВП на 7-8%. За этот же период планируется ввести в эксплуатацию около 5 миллионов квадратных метров жилья.