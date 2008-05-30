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Президент Беларуси утвердил меморандум о взаимопонимании между Беларусью и ООН по контролю над оборотом наркотиков

30 мая 2008 08:09
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Документ был подписан в Вене 22 января 2008 года. Взаимодействие сторон согласно меморандуму будет осуществляться через МВД, Комитет госбезопасности, Государственный таможенный комитет, Госпогранкомитет и Минздрав.

Меморандум, в частности, предусматривает оказание белорусским компетентным органам консультативного и технического содействия, проведение мониторинга проблемы потребления наркотиков, их незаконного оборота, преступности, а также предупреждение распространения ВИЧ/СПИД. Сотрудничество сторон может осуществляться посредством реализации проектов, а также открытия в Беларуси по взаимному согласованию представительства Управления ООН по наркотикам и преступности.

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