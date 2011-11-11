Прямой эфир

Президент Беларуси утвердил документы по деятельности Следственного Комитета

11 ноября 2011 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. В соответствии с указом, в нем утверждены положения о Следственном Комитете, о порядке прохождения службы в этой структуре, а также дисциплинарный устав и текст Присяги.

Кроме того, документ содержит перечень соответствия специальных званий сотрудников Следственного Комитета классным чинам работников прокуратуры и органов финансовых расследований, воинским и специальным званиям сотрудников органов внутренних дел и Комитета госконтроля.

В соответствии с документом, Национальный центр законодательства и правовых исследований совместно с Совмином и другими заинтересованными ведомствами в шестимесячный срок должны подготовить и внести на рассмотрение Президента проект закона о Следственном Комитете Республики.

Правительство до 1 января 2012 года должно принять меры по реализации указа. Он вступает в силу с 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Лукашенко # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
10 ноября 2011 17:03

Александр Лукашенко не доволен работой Правительства в ряде сфер

09 ноября 2011 14:43

Помощник министра обороны Беларуси: Участие белорусских военнослужащих в международных миссиях по обеспечению безопасности будет расширяться

09 ноября 2011 07:41

Сильвио Берлускони уйдет в отставку