Президент Беларуси утвердил документы по деятельности Следственного Комитета

Новости Беларуси. В соответствии с указом, в нем утверждены положения о Следственном Комитете, о порядке прохождения службы в этой структуре, а также дисциплинарный устав и текст Присяги.

Кроме того, документ содержит перечень соответствия специальных званий сотрудников Следственного Комитета классным чинам работников прокуратуры и органов финансовых расследований, воинским и специальным званиям сотрудников органов внутренних дел и Комитета госконтроля.

В соответствии с документом, Национальный центр законодательства и правовых исследований совместно с Совмином и другими заинтересованными ведомствами в шестимесячный срок должны подготовить и внести на рассмотрение Президента проект закона о Следственном Комитете Республики.

Правительство до 1 января 2012 года должно принять меры по реализации указа. Он вступает в силу с 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.