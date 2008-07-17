Прямой эфир

Президент Беларуси требует провести структурные преобразования в Академии управления

17 июля 2008 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Александр Лукашенко принял с докладом заместителя главы Администрации Президента Александра Попкова и ректора Академии управления при Президенте Анатолия Морозевича. В центре внимания находились проблемы подготовки управленческих кадров. Планируется, что в Академии будут проведены структурные преобразования с тем, чтобы она стала ведущим вузом страны по подготовке руководителей разных уровней. Президент поставил задачу в кратчайшие сроки представить ему на рассмотрение все необходимые документы, направленные на совершенствование системы подготовки управленческих кадров.

Другие новости рубрики

Все новости
17 июля 2008 17:32

Беларусь-Венесуэла: друзья и деловые партнеры

17 июля 2008 07:53

Беларусь и ОАЭ определят направления сотрудничества в противодействии торговле людьми

16 июля 2008 17:55

Некоторые потенциальные народные избранники раньше срока приступили к агитации