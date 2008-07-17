Президент Беларуси требует провести структурные преобразования в Академии управления

Александр Лукашенко принял с докладом заместителя главы Администрации Президента Александра Попкова и ректора Академии управления при Президенте Анатолия Морозевича. В центре внимания находились проблемы подготовки управленческих кадров. Планируется, что в Академии будут проведены структурные преобразования с тем, чтобы она стала ведущим вузом страны по подготовке руководителей разных уровней. Президент поставил задачу в кратчайшие сроки представить ему на рассмотрение все необходимые документы, направленные на совершенствование системы подготовки управленческих кадров.