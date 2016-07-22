Президент Беларуси требует мультипликативного эффекта в развитии промышленных предприятий

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует мультипликативного эффекта в развитии белорусских промышленных предприятий. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая «Технолит». Глава государства сегодня, 22 июля, с рабочей поездкой в Могилевской области.

Президенту доложили о развитии инновационных технологий и организации производства высококачественных деталей двигателей. Сегодня «Технолит» занимается производством комплектующих к автотракторной, сельскохозяйственной, дорожной, строительной и специальной технике.

Здесь выпускается широкая номенклатура продукции из специальных износостойких чугунов, которые получают новым методом литья – намораживанием. Такой способ производства не имеет аналогов в мире. За его разработку и промышленную реализацию предприятие удостоено Государственной премии в области науки и техники.

Продукция завода востребована в России, Казахстане, Украине, странах Евросоюза, США. На экспорт поставляется практически 80%. Александр Лукашенко поинтересовался перспективами развития предприятия, а также отметил, что сегодня нужно вкладывать в свое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое производство надо вкладывать, в свою страну – налоги здесь платить и производить это. Почему, допустим, к примеру, «Технолит», «Строммаш» не заземлить на калийщиков. Они пусть добывают калий. Что-то они у себя производят (у них база есть), а что-то серьезное делать у себя. Потому что мы один калийный комбинат имеем огромнейший, крупнейший в мире; строим на Полесье комбинат; третий, «Славкалий» частная компания строит. Это же будет развиваться. И мы, получая деньги здесь, будем вывозить на Запад или еще куда-то – завозить сюда оборудование. Почему на это не заземлить какое-то предприятие? Во-первых, получим продукцию нужную – импортозамещение. Во-вторых, это предприятие никогда не будет иметь проблем. Потому что «Беларуськалий» всегда будет платежеспособным. Всегда. Я думал, они, «Строммаш», зацепятся и таким образом все заказы переведут туда. И скажут коллективу: «Ребята, вот сегодня вы делаете какие-то тюбинги для строящегося предприятия. Завтра если вы хотите получать стабильно деньги и хорошую зарплату, вы должны делать А, Б, С и так далее». И пусть шевелятся. И я уверен: коллектив там неплохой, туда соберутся люди, руководитель создаст нормальную команду. Конструкторы какие-то там есть. Что, там за разработки? Сложности большие? Нет. И это предприятие как целостный комплекс (его не надо будет по цехам рубить) будет работать. И так любое предприятие можно подтянуть, если этого желать. Вот я о чем сегодня думаю.

А то, что ты создал производство хорошее, это факт. Но это зернышко, которое хорошо взошло, проросло: сегодня уберем – завтра надо посеять, чтобы больше получить. Должна быть мультипликация. Мультипликативный эффект должен быть.

Главе государства также доложили о выполнении поручений по социально-экономическому развитию региона и благоустройству областного центра. Александр Лукашенко дал поручение подготовить план развития Могилева, начиная от главных магистралей и въезда в город.

Также Президент посетил Могилевский завод лифтового машиностроения. Александр Лукашенко ознакомился с ходом технического переоснащения предприятия и производством лифтового оборудования по современным технологиям.

Сегодня завод успешно развивается и не испытывает проблем со сбытом продукции. Сейчас здесь реализуется два инвестиционных проекта. Работают над наращиванием экспорта.

Также Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.