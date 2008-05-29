Президент Беларуси считает возможным к 2011 году вывести отечественное здравоохранение на мировой уровень

Сегодня Александр Лукашенко побывал в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии и в Больнице скорой медицинской помощи столицы.Президенту показали, как белорусские ортопеды ставят на ноги после аварий, и как отечественные реаниматологи спасают больных после ожогов.



Александр Лукашенко отметил высокий уровень реконструкции и оснащения лечебных учреждений и поручил Минздраву все больницы привести в такое идеальное состояние уже в этой пятилетке.



Медицина – эта та сфера, которая просто обязана идти в ногу со временем. Устаревшая технология или оборудование могут стоить жизни пациенту. А вот реконструкция такого учреждения стоит сегодня 43 миллиарда рублей. И современное оборудование для РНПЦ травматологии и ортопедии обошлось в 13 миллиардов. И оснащенный по последнему слову медтехники центр сразу приобрел известность среди иностранных пациентов.



Директор Республиканского центра травматологии и ортопедии рассказал Президенту, что некоторых пациентов приходится складывать буквально по косточкам. Если бы не нынешнее оснащение операционного блока, не всех смогли бы поставить на ноги.



Президент увидел и высокий уровень медицинского оборудования, и оценил класс медиков центра. И медицинским чиновникам тут же поручил: модернизацию всех больниц страны завершить в нынешней пятилетке, оснастив их на таком же уровне. И еще одно поручение - расширить отечественное производство инструментов для травматологических операций.



Сегодня на финансирование здравоохранения выделяется большое количество средств. Говоря о финансах для отечественной медицины, Президент подчеркнул: когда завершится модернизация всех лечебных учреждений, высвободившиеся средства необходимо направить на повышение зарплаты медиков.



Больница скорой медицинской помощи – головное учреждение Республиканского центра медицины катастроф. Статус обязывает быть мощным хирургическим и реанимационным центром. После реконструкции здесь уже установлены уникальные аппараты для лечения ожоговых больных и другое современное оборудование, уровень которого соответствует самым прогрессивным технологиям диагностики и лечения.