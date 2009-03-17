Президент Беларуси с рабочим визитом в Витебской области

Деревообрабатывающую отрасль Беларуси оценят по итогам первого полугодия. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе посещения одного из предприятий отрасли «Витебскдрев». Глава государства остался недоволен тем, что не готова площадка под новый завод по выпуску МДФ и положительно отозвался о стратегии ресурсо- и энергосбережения на предприятии. Перед руководством отраслевого концерна «Беллегбумпром» Александр Лукашенко поставил задачу технического перевооружения и наращивания выпуска конкурентоспособной продукции.



По традиции рабочих поездок Глава государства после посещения предприятия ответил на вопросы журналистов. Они касались как внешней, так и внутренней политики. Отношения с Китаем, масштабы финансового сотрудничества с этой страной, заявил Президент, на прошлой неделе позволили говорить о настоящем прорыве в экономических отношениях в связи с выделением кредита. Означает ли это, что Китай становится одним из самых надёжных союзников Беларуси и не решили ли в Поднебесной всерьёз побороться за влияние в центре Европы наряду с Россией и Евросоюзом?



А вот стремление белорусской оппозиции не просто оградить Беларусь от мира и, в частности, от Европы Президенту непонятно. Предложение некоторых оппозиционных деятелей «прижать» нашу страну экономическим санкциями в период мирового финансового кризиса вызывает у Александра Лукашенко недоумение.



Александр Лукашенко подчеркнул, вопрос не в чиновниках и президенте. Беларусь поддерживают крупнейшие европейские государства, а также Прибалтика. Ничего не выйдет и с ультимативными попытками вынудить Беларусь отказаться от союзнического партнёрства с Россией. Этот курс белорусской внешней политики понятен и принимается Европой.



Журналисты попросили Президента дать оценку недавнего визита в Армению. Их интересовало, какие темы обсуждались в ходе встреч лидеров двух стран. Глава белорусского государства подчеркнул, что у Беларуси и Армении закрытых тем нет. Приветствуется всё: от поставок традиционной армянской продукции до военно-стратегического сотрудничества. Укрепление связей экономических напрямую связано с поиском инвесторов. Именно это – стратегическое направление.