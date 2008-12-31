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Президент Беларуси – с рабочей поездкой по Могилевской области

31 декабря 2008 17:55
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"В стране особенно востребованы грамотные руководители, способные принимать нестандартные решения и твердо добиваться исполнения поставленных им задач", – заявил Александр Лукашенко на совещании с активом Могилевской области. Сегодня здесь утвержден в должности новый губернатор региона. Им стал Петр Рудник – директор предприятия "Могилевлифтмаш". В государственной кадровой политике ставка сегодня именно на производственников – людей, хорошо знающих экономику. В своей области Петр Рудник известен, как уверенный хозяйственник. Кстати, в его биографии есть и весьма любопытный факт – образование он получил в Германии.

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