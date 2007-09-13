Президент Беларуси с рабочей поездкой по Брестской области

Ресурсосберегающие технологии на селе должны внедряться более интенсивно. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Ивановский район Брестской области.

Александр Лукашенко приехал в сельхозпредприятия познакомиться с интенсивными технологиями выращивания кукурузы и проверить, как выполняются его поручения по техническому перевооружению животноводческих ферм. Рабочая поездка главы государства посвящена вопросам социально-экономического развития региона. Во время визита Президент посетил частное предприятие "Молодово-Агро". В 2006 году хозяйство заняло первое место среди селькохрганизаций Беларуси, специализирующихся на производстве молока и не имеющих крупных животноводческих комплексов.

На предприятии успешно применяются новейшие энергосберегающие технологии. Александр Лукашенко позитивно оценил используемые в "Молодово-Агро" подходы в сельском хозяйстве. Важным Президент назвал опыт предприятия в консервации кукурузного зерна путем плющения. Такой подход, по словам главы государства, должен активно внедряться по всей стране. Так же Президент поставил задачу - заготовить 500 тонн кукурузы. Если понадобится больше - объемы увеличить. Главная задача сегодня - отказаться от импорта этой культуры.



Президент подчеркнул, что средства в сельскохозяйственном комплексе республики будут выделяться только под окупаемые проекты, и не исключил, что руководители сельхозорганизаций с высокими показателями в перспективе могут получать в качестве вознаграждения определенный процент от прибыли.



После посещения фермы глава государства пообщался с жителями деревни Молодово. Александр Лукашенко начал разговор с похвалы. Отметил, что подобные предприятия, такие как "Молодово-Агро" надо строить по всей стране.

