Президент Беларуси провел совещание с архитекторами и городскими властями

Александр Лукашенко поставил задачу к 2013-му году завершить комплексную застройку проспекта Дзержинского в Минске.

Такое поручение глава государства дал во время посещения Минской городской ратуши, где ему доложили о планах развития столицы. Здесь же Президенту показали концепцию застройки территорий, прилегающих в Минской кольцевой автодороге.

Всего по проспекту Дзержинского будет построено свыше 2 млн. кв. м жилья. Предусматривается также строительство в районе проспекта Дзержинского трех новых многоуровневых транспортных развязок. До 2012 года планируется построить около 45 крупнейших объектов различного функционального назначения и 4 новых станции первой линии метрополитена

Совещание Президента по градостроительным планам развития столицы уже стало традиционным. По этой же самой традиции оно проходит в своеобразном новом символе Минска – городской ратуше. Сегодня ООООознакомился с двумя крупными проектами. Комплексной застройкой проспекта Дзержинского и территорий прилегающих к Минской кольцевой дороге.

Около пяти лет назад специалисты от архитектуры отметили в белорусской столице нарастающую проблему. Дело в том, что без серьезной реконструкции улично-дорожной сети Минска, город может столкнуться с серьезной проблемой – во-первых пробки, а во- вторых невозможность дальнейшего удобного для минчан развития столицу. На данный момент проведена реконструкция партизанского проспекта, проспект победителей застаивается уникальными объектами, ведется реконструкция улицы Притыцкого. Реализуется и самый масштабный проект – комплексная застройка проспекта Дзержинского.

По мнению Президента, развитие города надо увязывать с основными магистральными улицами. У проспекта Дзержинского пока что нет системной застройки, отвечающей его значению в структуре столицы. На нем почти нет уникальных объектов, низкая пропускающая способность, нет крупных транспортных развязок. Это не давало возможности использовать магистраль для решения комфортного движения транспорта, а значит и города в целом.

В представленном проекте комплексной реконструкции проспекта Дзержинского, предусматривается строительство трех новых многоуровневых транспортных развязок. Появятся 45 крупных объектов, три новых парка. Еще один, существующий на базе Лошицкой водно-зеленой зоны, обновят.

В ближайшие время предстоит серьезное обустройство объектов социальной инфраструктуры вдоль Минской кольцевой автодороги. Сегодня территория МКАД используются неэффективно и не эстетично выглядят боксовые ржавые гаражи и станции техобслуживания. Планируется все это облагородить супермаркетами, гостиницами, комплексами автосервиса, зонами отдыха. Ведь года через три Минск выйдет за кольцевую. Строить надо много, но главное быстро, по-китайски, чтобы инфраструктура не простаивала, сразу находила своего хозяина.

Говоря о перспективах развития белорусской столицы, Александр Лукашенко поручил законодательно закрепить вопросы компенсации жильцам сносимых ветхих домов, на месте которых будут возводиться новые объекты. Речь идет о том, чтобы платить владельцам за сносимое жилье и выделять участки под строительство новых домов за пределами Минска или же в соответствии с существующими нормами предоставлять квартиры реально проживающим, а не всем прописанным в сносимых ветхих домах.

Вспомнил Президент о предполагаемом сносе гостинице "Беларусь". Александр Лукашенко пока не видит необходимости ее демонтировать. Не лучше ли привести ее в порядок и расширить до гостиничного комплекса?

В ходе сегодняшнего разговора Президент поинтересовался, как реализуются некоторые инвестиционные проекты. А услышав доклад потребовал, чтобы в мае ему была представлена вся информация о том, как реализуется проект Минск-сити. Если нынешний инвестор занимает выжидательную позицию, возможно, имеет смысл о привлечение другого.

Планов и объектов много. Уже затрачено немало усилий по их реализации, привлечены инвестиции иностранных компаний. Теперь главное, не остановиться и реализовать все намеченное, причем в максимально сжатые сроки.

Впрочем, разговор сегодня шел не только о столице. Нельзя концентрировать все усилия на Минске. Необходимо развивать малые и средние города. В частности, шла речь о том, что Минск может построить необходимое жилье в своих городах-спутниках – Заславле, Смолевичах, Логойске, может и должен делиться своим опытам с областями. Главное чтобы все тенденции современного градостроительства распространялись на всю Беларусь.

