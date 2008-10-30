Президент Беларуси провел совещание по вопросам внутренней и внешней политики государства

"До 1 декабря должны быть решены все вопросы, связанные с реакцией белорусской экономики на мировой кризис", – такое поручение было дано Александром Лукашенко Правительству.

На обсуждение был вынесен вопрос экономической ситуации в Беларуси в связи с финансовыми неурядицами на мировых рынках. Из мирового кризиса Беларусь может и должна извлечь определенную пользу, и предпосылки для этого есть, уверен глава государства.

Состав участников совещания напомнил Совет безопасности. Но сегодняшнее мероприятие отнюдь не из разряда внеплановых и чрезвычайных. Совещания по внешней и внутренней политике Президент проводит регулярно. Только поводы каждый раз разные. Сегодня их два – предстоящий Высший Госсовет Союзного государства и реакция белорусской экономики на мировой финансовый кризис. Александр Лукашенко начал с реакции белорусов на финансовые проблемы на мировых рынках. Поблагодарил граждан страны за доверие к банковской системе, что не "ринулись" в банки забирать свои сбережения. И затем Президент сообщил, что в ближайшее время намерен подписать документы о гарантиях населению. Чтобы люди были уверены в том, что их вклады никогда не пропадут.

Еще одна тема, которая сегодня была озвучена на совещании, – взаимоотношения с Россией и предстоящий Высший Госсовет Союзного государства. Александр Лукашенко заявил, что намерен озвучить подробности своей недавней встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Президенты двух стран плотно пообщались в субботу в Подмосковье, в государственном особняке Замок "Майендорф". Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили перспективы отношений двух стран. Президент Беларуси заявил, что здесь очень важно дать определенные позитивные сигналы, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества. Там же, в замке "Майендорф", два Президента обсудили повестку дня предстоящего заседания Высшего Госсовета. Сегодня глава нашего государства подчеркнул, что ВГС, проведение которого намечено на конец ноября, будет особым. Александр Лукашенко выступает за усиление повестки дня Госсовета и за то, чтобы ведомства двух стран работали активней.

Основная часть совещания прошла за плотно закрытыми дверями. Но итоги совещания – это вовсе не секрет: из мирового финансового кризиса Беларусь может и должна извлечь определенную пользу, и предпосылки для этого есть. Так завершил это совещание Президент. И еще глава государства поручил правительству до 1 декабря решить все вопросы, связанные с реакцией белорусской экономики на финансовые неурядицы на мировых рынках.

После поручения Президента свет в окнах Дома Правительства горел еще очень долго. Министры, их замы и помощники – все озадачены тем, как скорректировать и даже переориентировать экспортные потоки товаров и расширить географию рынков сбыта. При этом обеспечить бесперебойную работу всех предприятий. Ситуация в мировой экономике, по словам Президента, – это повод еще раз напомнить руководителям всех рангов о необходимости добиваться максимальной эффективности хозяйствования. В том числе – посредством ужесточения контроля за расходованием бюджетных средств и уменьшения себестоимости продукции.

Банковской системе в этой ситуации тоже отводится ведущая роль. Она первая реагирует на любые проблемы экономического характера. Глава правления Нацбанка Беларуси Петр Прокопович заверил: финансовая система страны готова гарантировать свою устойчивость на фоне мировых финансовых вызовов.

Гибкость и мобильность, умение быстро реагировать на меняющиеся экономические условия – теперь это стратегическая задача для экономики страны. Президент это сформулировал так: Беларуси нужна более агрессивная маркетинговая политика. Это значит оперативно сориентироваться и занять свою нишу в мировой хозяйственной системе. Впрочем, не забывать и про внутренние дела: глава государства поручил до 1 ноября завершить все осенне-полевые работы, за исключением уборки кукурузы на зерно и подъема зяби.