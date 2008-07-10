Президент Беларуси провел совещание по предстоящим парламентским выборам

Парламентские выборы в Беларуси - без оглядки на Запад или Восток. Такую характеристику предстоящей в стране избирательной кампании дал сегодня Александр Лукашенко на совещании.

По мнению главы государства, нет гарантий, что даже если выборы пройдут идеально, нас не будут упрекать на Западе. Но мы должны эту компанию провести для себя, для белорусского народа, - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к представителям исполнительной власти, присутствовавшим на совещании.

Президент Беларуси: "Не нужно бороться с эфемерной оппозицией. Надо спросить, а где ты работаешь? Наша оппозиция нигде не работает, а живет хорошо. Нам бомжи в парламенте не нужны. Идет нагнетание обстановки. Губернаторы, не обращайте на это внимание".

Максимально открыто, демократично и абсолютно прозрачно - Президент в очередной раз сегодня озвучил свое видение парламентских выборов в Беларуси. В основе их организации и проведения - принципы безусловного соблюдения законодательства, обеспечение порядка и социально-политической стабильности в обществе. Выборы должны пройти строго по Конституции и законам Беларуси, в которых есть и демократизм, и прозрачность, - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Всё, то, что глава государства сказал вначале про всеобщность, равенство, доступность информации - все это получило продолжение на протяжении всего совещания, - отмечает Лидия Ермошина, председатель центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. - Данные темы получили развитие. И предложения ЦИКа были одобрены почти на 100%".

Напомним, парламентские выборы пройдут 28 сентября, а с 12 по 14 июля облисполкомы и Мингорисполком должны принять решения об образовании окружных избирательных комиссий. Выдвижение кандидатов начнется с 20 июля.

