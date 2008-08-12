Президент Беларуси провел совещание по актуальным вопросам жизнедеятельности регионов

Александр Лукашенко заявил о необходимости завершения уборки 80% урожая к концу текущей недели.

Это совещание было посвящено и деятельности помощников и уполномоченных представителей Главы государства в областях. Президент заявил, что не в полной мере удовлетворен их работой. Кроме уборочной кампании, им сейчас предстоит провести ещё и политическую: Александр Лукашенко потребовал обеспечить открытый и демократичный характер предстоящих в конце сентября парламентских выборов.

Стратегия управления регионами – исключительно национальная особенность. Каждая страна на постсоветском пространстве выбрала свою методику поддержания связи центра с отдаленными областями и районами. В Беларуси есть 2 специальные должности, обладатели которых напрямую подчиняются Президенту и отслеживают положение дел в регионах. Это помощники Президента – главные инспекторы по области и уполномоченные представители Главы государства.

На эти кресла назначаются персоны, которые себя уже хорошо зарекомендовали в исполнительной вертикали власти. К примеру, в списке уполномоченных представителей главы государства – лица сплошь известные, что называется с большими портфелями. Главный банкир страны Петр Прокопович – уполномоченный в Брестской области. Вице-премьер Александр Косинец – курирует Витебскую область, его коллега 1-ый заместитель премьер-министра Владимир Семашко – уполномочен Президентом на Гомельщину. А глава силового ведомства – министр внутренних дел Владимир Наумов – представитель Главы государства в Минске.

Александр Лукашенко не в полной мере удовлетворен работой своих помощников в регионах. Президент отметил определенную их пассивность. А ведь это люди не случайные, и Глава государства хотел бы их глазами видеть объективную ситуацию в регионах.

Вот к примеру, одна из актуальных тем жизнедеятельности областей – уборочная страда. Обращаясь к помощникам и уполномоченным, Александр Лукашенко интересуется, что делается на местах для ускорения темпов сбора урожая. И ставит задачу до конца текущей недели выйти на 80%-ый рубеж уборки зерновых.

Вслед за уборочной кампанией в Беларуси осенью стартует ещё одна - политическая. И здесь от своих уполномоченных и помощников Президент требует обеспечения открытости и демократичности предстоящих парламентских выборов.

Во время совещания все помощники и уполномоченные высказались, какими они видят положение дел в подопечных им регионах. Все вместе в итоге обозначили ряд проблем, характерных в целом для всех белорусских областей. В их числе, нарушение технологий плющения зерна, нехватка мощностей по переработке рапса. Президент добавил: в ближайшее время необходимо полностью выстроить систему сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники.

Особое внимание также уделили развитию малых и средних городов. Президент подчеркнул: этот документ должен быть выполнен обязательно. По итогам беседы с уполномоченными и помощниками Глава государства дал невысокую оценку их работе.

На это совещание не были приглашены губернаторы – главные персоны в областях. Ведь уборочная страда в разгаре – не время разъезжать по столицам. А поговорить с Президентом с глазу на глаз у них ещё будет возможность. Как известно, Александр Лукашенко выбрал в этом году стратегию обязательного посещения всех регионов, чтобы проверить выполнения ими Программы возрождения и развития села.

Президент Беларуси провел совещание по актуальным вопросам жизнедеятельности регионов

Александр Лукашенко заявил о необходимости завершения уборки 80% урожая к концу текущей недели.

Это совещание было посвящено и деятельности помощников и уполномоченных представителей Главы государства в областях. Президент заявил, что не в полной мере удовлетворен их работой. Кроме уборочной кампании, им сейчас предстоит провести ещё и политическую: Александр Лукашенко потребовал обеспечить открытый и демократичный характер предстоящих в конце сентября парламентских выборов.

Стратегия управления регионами – исключительно национальная особенность. Каждая страна на постсоветском пространстве выбрала свою методику поддержания связи центра с отдаленными областями и районами. В Беларуси есть 2 специальные должности, обладатели которых напрямую подчиняются Президенту и отслеживают положение дел в регионах. Это помощники Президента – главные инспекторы по области и уполномоченные представители Главы государства.

На эти кресла назначаются персоны, которые себя уже хорошо зарекомендовали в исполнительной вертикали власти. К примеру, в списке уполномоченных представителей главы государства – лица сплошь известные, что называется с большими портфелями. Главный банкир страны Петр Прокопович – уполномоченный в Брестской области. Вице-премьер Александр Косинец – курирует Витебскую область, его коллега 1-ый заместитель премьер-министра Владимир Семашко – уполномочен Президентом на Гомельщину. А глава силового ведомства – министр внутренних дел Владимир Наумов – представитель Главы государства в Минске.

Александр Лукашенко не в полной мере удовлетворен работой своих помощников в регионах. Президент отметил определенную их пассивность. А ведь это люди не случайные, и Глава государства хотел бы их глазами видеть объективную ситуацию в регионах.

Вот к примеру, одна из актуальных тем жизнедеятельности областей – уборочная страда. Обращаясь к помощникам и уполномоченным, Александр Лукашенко интересуется, что делается на местах для ускорения темпов сбора урожая. И ставит задачу до конца текущей недели выйти на 80%-ый рубеж уборки зерновых.

Вслед за уборочной кампанией в Беларуси осенью стартует ещё одна - политическая. И здесь от своих уполномоченных и помощников Президент требует обеспечения открытости и демократичности предстоящих парламентских выборов.

Во время совещания все помощники и уполномоченные высказались, какими они видят положение дел в подопечных им регионах. Все вместе в итоге обозначили ряд проблем, характерных в целом для всех белорусских областей. В их числе, нарушение технологий плющения зерна, нехватка мощностей по переработке рапса. Президент добавил: в ближайшее время необходимо полностью выстроить систему сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники.

Особое внимание также уделили развитию малых и средних городов. Президент подчеркнул: этот документ должен быть выполнен обязательно. По итогам беседы с уполномоченными и помощниками Глава государства дал невысокую оценку их работе.

На это совещание не были приглашены губернаторы – главные персоны в областях. Ведь уборочная страда в разгаре – не время разъезжать по столицам. А поговорить с Президентом с глазу на глаз у них ещё будет возможность. Как известно, Александр Лукашенко выбрал в этом году стратегию обязательного посещения всех регионов, чтобы проверить выполнения ими Программы возрождения и развития села.

