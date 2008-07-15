Президент Беларуси провел прием выпускников военных вузов Беларуси и России

"Не допустить перерастания военной опасности в военную угрозу – важнейшая задача Вооруженных Сил на ближайшую перспективу", заявил Александр Лукашенко.

Традиционное ежегодное мероприятие отличало необычно большое количество выпускников Генштаба Вооруженных сил, командно-штабного факультета Военной академии Беларуси и военных учебных заведений России. Государство делает все, чтобы офицеры получали современную качественную подготовку. Они же в свою очередь должны послужить национальной безопасности и стабильности в обществе.

Сегодня они стали не рядовыми военными, а дипломированными. Эти офицеры возглавят воинские коллективы. И смогут внедрять все самое прогрессивное в служебно-боевую деятельность, в повседневный воинский уклад. На приеме как выпускники Военной академии Беларуси, так и военных учебных заведений России. Здесь и первые 10 окончивших факультет Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Двое из них – Олег Кривонос и Дмитрий Ковалев получили благодарность Президента за отличную учебу.

Не допустить перерастания военной опасности в военную угрозу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на приеме военных выделяет это как важнейшую задачу Вооруженных Сил на ближайшую перспективу. Необходимо развивать региональную группировку войск Беларуси и России, которая сегодня является гарантом безопасности западных границ наших стран.

Обеспечить национальную безопасность невозможно без грамотного, всесторонне подготовленного офицера-профессионала. Майор Вадим Герасименко решил продолжить семейную династию. Красивым аккордом его учебы на командно-штабном факультете стал прием у главы государства. За отличную учебу Александр Лукашенков числе других 11 выпускников удостоил его благодарности.

Александр Лукашенко четырем военным присвоил очередное воинское звание. Получение генеральских погон — особая церемония у военных. Но ее офицеры совершили уже вне этих стен, по окончании торжественного приема.